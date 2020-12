Presidente del Supremo venezolano recibe a acompañantes de las elecciones

Fotografía cedida por la oficina de información y comunicación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se observa al presidente del organismo, Maikel Moreno, mientras asiste a un encuentro con acompañantes de las elecciones a diputados de la Asamblea Nacional, hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/ Tsj

Caracas, 4 dic (EFE).- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, recibió este viernes la visita de un grupo de personas de diversas organizaciones que hará el acompañamiento a las elecciones legislativas del próximo domingo.

Entre ellos hay delegados del Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos (Ceela) del Observatorio de Asuntos Latinoamericanos y la Comisión Electoral Independiente, recoge un comunicado del TSJ.

A todos ellos, Moreno les "agradeció la participación en el programa de acompañamiento electoral internacional de los comicios" del domingo en los que se elegirán a los nuevos diputados y diputadas a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que comenzarán su labor el próximo 5 de enero.

La delegación de visitantes estuvo integrada en representación del Ceela, por su presidente Nicanor Moscoso (Ecuador), y el jefe de misión Guillermo Reyes (Colombia).

Por el Observatorio de Asuntos Latinoamericanos acudieron su director Carlos López y la asesora María Urrizola (Argentina).

De la Comisión Electoral Independiente estuvo también su presidente, Tchambakou Ayassor, y el coordinador nacional de Transmisión, Tcha-Kpohu Andjao, ambos de Togo.

También integró el grupo el exeurodiputado Javier Couso, de España.

Durante la reunión, Moreno aseguró que "uno de los valores más significativos que tiene" la democracia venezolana "se centra en la capacidad que tienen los ciudadanos de elegir mediante el sufragio directo y secreto a sus máximos representantes y autoridades regionales y nacionales".

Asimismo, señaló que la Constitución de Venezuela, "consagra este derecho", por lo que el país caribeño "ha seguido esta tradición a lo largo de su historia contemporánea y aún desde el inicio de la revolución Bolivariana".

La oposición venezolana que lidera Juan Guaidó no se presentará a las elecciones del domingo puesto que las consideran un fraude, entre otras cosas porque fue el TSJ y no el Parlamento el que escogió a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), tal y como dicta la Constitución.

El TSJ, cuyos miembros son considerados abiertos simpatizantes del chavismo y fueron escogidos en un proceso exprés, nombró a los magistrados del CNE al considerar que la AN había hecho omisión de sus funciones.

El Supremo también intervino varios de los principales partidos opositores y puso al frente de los mismos a antiguos militantes que habían sido expulsados y acusados de corrupción por parte de sus excompañeros.

Esos líderes impuestos por el TSJ han decidido acudir a las elecciones, pese a que los políticos que originalmente los encabezaban, por decisión de la militancia, optaron por no hacerlo.

De ese modo, los principales partidos de la oposición estarán este domingo en la tarjeta electoral, con sus nombres, colores y símbolos.

Pese a ello, Moreno le dijo a los observadores que "tengan la plena convicción de que el Poder Judicial es garante de la paz, la institucionalidad y el Estado de Derecho en Venezuela".

"Cumpliremos con el rol constitucional que nos corresponde en el marco de nuestras competencias, de manera imparcial, célere y transparente".