Portaltic.-Carrefour, Puig, Refrival y Telefónica, ganadores de los SAP Quality Awards

03/12/2020 11ª edición de los SAP Quality Awards



El Premio Especial del Jurado al mejor proyecto realizado con una solución o iniciativa de SAP durante la pandemia ha sido para SEAT



MADRID, 4 (Portaltic/EP)



SAP España ha celebrado la 11ª edición de los SAP Quality Awards, los premios que tienen como objetivo reconocer la excelencia y calidad en el trabajo conjunto llevado a cabo por clientes, 'partners' y la propia SAP a la hora de asegurar implantaciones exitosas en las que se consigan beneficios claros de negocio de forma rápida y continua.



Los premios SAP Quality Awards tienen su origen en metodologías, herramientas, experiencias y buenas prácticas, recogidas en los 10 principios de calidad de la compañía. Y se dividen en cuatro categorías: Business Transformation, Customer Experience, Fast Delivery e Innovation.



Organizados por SAP España ininterrumpidamente desde 2010, son una gran oportunidad para reconocer a aquellos clientes con una apuesta clara por la calidad en las implementaciones y que, gracias a una adecuada planificación y ejecución de su proyecto, demuestran un gran valor añadido para su negocio.



Esta edición ha sido especial por tratarse de la primera que se celebra de forma virtual, además de porque tiene lugar en un año en el que la transformación digital ha pasado a situarse entre los principales objetivos de las empresas, algo que se ha visto reflejado en la envergadura y el alto nivel de los proyectos.



El director general de SAP España, Rafael Brugnini, ha destacado en su discurso que la actual situación ha influido en la forma en la que el jurado ha evaluado los proyectos: "Este 2020 pasará a la historia como un año diferente, el año de la resiliencia. Tenéis que sentiros muy orgullosos porque los ganadores habéis demostrado que, con trabajo, paciencia y mucho tesón, a pesar de todo lo que está sucediendo, estáis logrando vuestras metas. Sois un ejemplo de liderazgo y de pasión por transformar vuestras empresas".



Brugnini ha añadido también que "Un común denominador, que resulta clave en los proyectos de más éxito, es el trabajo en equipo, entre SAP, el partner y el cliente y, por otro lado, el papel que juegan ciertas personas clave en las empresas, que se han convertido en el motor de sus equipos y, con liderazgo y pasión, han marcado la diferencia".



De entre todos los proyectos que han presentado su candidatura en esta edición, el jurado ha considerado que los merecedores del premio oro son:



Carrefour en Business Transformation por SHERPA, el primer proyecto europeo basado en SAP S/4HANA for Retail, sobre Google Cloud, con el que se ha convertido en un 'retailer' omnicanal (digital, móvil, almacenes y tiendas); ha incrementado la productividad de sus operaciones, mediante la automatización y el uso de dispositivos móviles; dispone de información en tiempo real sobre el stock que está disponible en los sistemas de backend y accesible desde dispositivos móviles; y ha establecido la trazabilidad de los alimentos mediante códigos QR.



El proyecto cubre todos los procesos corporativos junto a las áreas de Omnichannel, Merchandising, Cadena de Suministro y Almacenes. Carrefour es un ejemplo claro de cómo, a través de la transformación digital, se permite simplificar y estandarizar los sistemas de TI. El partner del proyecto ha sido Accenture.



Puig en Customer Experience por el proyecto REX (Retail Excellence) para la gestión de la red de tiendas en el mundo; la planificación y ejecución de visitas, la gestión de la base instalada para el inventario de visitas, así como la puesta en marcha de encuestas estándar y ágiles para recoger la información de manera eficiente y rápida, y mejorar la capacidad para explotar los datos.



La solución elegida ha sido SAP Sales Cloud -módulo de ejecución de Retail- integrado con el ERP y con las soluciones de 'reporting' para la elaboración de informes. Puig ha conseguido que los gestores del punto de venta y la organización tengan acceso en tiempo real a los datos recopilados en visitas anteriores para un proceso de mejora continua. A su vez, se ha logrado reducir las incidencias, disminuir los tiempos de visita, mejorar la experiencia de usuario y obtener un 'feedback' positivo, y aumentar las acciones de alto valor en tienda. El partner del proyecto ha sido Seidor.



REFRIVAL en Fast Delivery por el proyecto Evolución, desplegando una Plataforma Integral de Gestión para la compañía y su ecosistema de proveedores y Red Aliados (33 empresas con más de 1.000 empleados). La plataforma, creada con SAP S/4HANA Cloud y SAP Cloud Platform, da cobertura a las áreas de Finanzas, Compras, Almacenes, Ventas y Distribución, así como Servicios y Talleres.



La implementación y puesta en marcha del sistema para toda la Red Aliados Refrival se ha llevado a cabo en un plazo de 6 meses. Además de simplificar la infraestructura tecnológica de la plataforma, los beneficios directos del proyecto se traducen en una operativa más eficiente, con una reducción del 30% de costes operacionales e infraestructura y una optimización del 33% de tiempos administrativos en la Red de Servicios Oficiales. Se ha reducido el ciclo de facturación de los diferentes servicios y el nuevo sistema ha permitido acelerar un 50% la toma de decisiones, al disponer de un repositorio central de datos en tiempo real. El partner del proyecto ha sido Minsait.



Telefónica en Innovation por SkillsBank, la plataforma de gestión del talento de la compañía. Uno de los objetivos principales del proyecto -basado en SAP SuccessFactors y SAP Cloud Platform y utilizando herramientas de Inteligencia Artificial y Chatbots- ha sido poder detectar y hacer crecer las competencias necesarias en los empleados para cubrir posiciones clave en el avance de la digitalización y la irrupción de la IA, 5G, etc.



Se ha valorado especialmente la estrategia de implementación mediante la creación de una taxonomía propia de competencias que permita mapear el conocimiento de los empleados y establecer itinerarios formativos adaptados a las posiciones a cubrir, identificando la manera de alcanzar dichos skills, y midiendo el desempeño en el proceso. Entre las mejoras destaca el aumento del Employee Engagement y una mayor eficiencia en la toma de decisiones basada en datos. Además, busca simplificar el entorno de Recursos Humanos con una única aplicación corporativa y la automatización de procesos previamente desarrollados manualmente. El partner del proyecto ha sido Stratesys Technology Solutions.



Esta edición ha tenido otra característica especial y es que se ha concedido un Premio Especial del Jurado al proyecto que mejor ha aprovechado alguna de las soluciones e iniciativas de SAP durante la actual pandemia. La galardonada ha sido SEAT por una plataforma para sus 15.000 empleados, basada en SAP SuccessFactors. Gracias a su puesta en marcha durante a la pandemia, SEAT consiguió reaccionar rápidamente y activar la función de autoevaluación de la salud del empleado, pudiendo realizar un seguimiento diario del estado de salud de la plantilla.



A su vez, la compañía pudo personalizar más de 40.000 cartas -de inmediato acceso- para comunicar a sus empleados funciones esenciales, autorizaciones de teletrabajo o presencia en oficinas, notificación de inclusión/exclusión en ERTE, etc. El sistema se utilizó un 50% más que el anterior y se llegó así al 90% de los empleados durante el confinamiento. Además, durante el primer mes, se realizaron más de 20.000 cursos de formación remotos. El partner del proyecto ha sido everis.



Los proyectos galardonados con los premios plata y bronce, respectivamente, en las cuatro categorías son: Eugin Group e Idilia Foods, en Business Transformation; Govern D'Andorra e Hijos de Rivera, en Customer Experience; LLYC y Banco Santander, en Fast Delivery; y Puig e Iberdrola, en Innovation.