Perú.- La nueva presidenta del Poder Judicial de Perú admite que "históricamente" la institución "ha defraudado"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La nueva presidenta del Poder Judicial de Perú, Elvia Barrios, ha admitido que "históricamente" la institución "ha defraudado" a la población y ha señalado que las protestas antigubernamentales de noviembre debería llevar a una reflexión sobre "lo que estamos haciendo y qué legado vamos a dejar".



En su opinión, las marchas registradas en el país, que provocaron la caída del Gobierno de Manuel Merino, suponen un "reclamo legítimo sobre cómo se está actuando".



"Creo que el reclamo se produce por la desazón que tienen (los jóvenes) sobre lo que hacemos con la patria, no solo en el ámbito político sino también en el judicial", ha aseverado en declaraciones a la emisora de radio RPP.



Barrios ha pedido así una oportunidad para "demostrar que puede haber un cambio en las instituciones" y ha asegurado que existen "cosas positivas" en el Poder Judicial a pesar de las dudas que genera.



"Como institución, históricamente hemos defraudado y tenemos que reconocer. Pero también tenemos que decirles (a los jóvenes) que hay cosas que hemos hecho buenas y que no conocen ellos", ha afirmado. "Dennos la oportunidad de demostrarles que podemos cambiar, que también tenemos institucionalmente muchas cosas positivas que demostrar", ha insistido.



En ese sentido, ha afirmado que el Poder Judicial peruano ha sido el primero en condenar a organizaciones criminales, así como los procesos judiciales contra diversos políticos. "Lamentablemente para el país, no hay político que ha dejado de pasar por el Poder Judicial y el Poder Judicial ha respondido y está respondiendo a la fecha", ha aseverado.



Sobre el problema de la corrupción en el país ha reconocido que "afecta a la institución", así como a la imagen de los jueces, por lo que ha expresado que hay "mucho trabajo por hacer para revertir la situación".



"Tenemos que mostrar el rostro humano que tiene la justicia. Tenemos que transmitir a la ciudadanía los logros que realizamos, tenemos que transparentar todas nuestras actividades, con el propósito de que el ciudadano haga el control debido y el control que le corresponde legítimamente", ha subrayado.