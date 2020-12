Paraguay regresa a las restricciones en la venta de alcohol para frenar los contagios

En la imagen, Julio Mazzoleni, ministro de Salud de Paraguay. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 4 dic (EFE).- El Ministerio de Salud de Paraguay anunció este viernes que recomendará al Ejecutivo prohibir la venta de alcohol en determinadas horas como medida para frenar el aumento de contagios por coronavirus, que ha vuelto a la meseta de 5.000 casos semanales.

El país suramericano registró la víspera cerca de un millar de contagios, lo que eleva el total a 85.477 y el número de muertes a 1.796 desde que en marzo se dieran los primeros casos.

La recomendación del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, aboga por la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas entre las diez de la noche y las cinco de la madrugada.

La recomendación no se aplica a los locales gastronómicos, que tienen su propio protocolo sanitario, con limitación de clientes y que ofrecen sus servicios tras reserva previa.

Asimismo, el ministro anunció que recomendará una duración máxima de cuatro horas para los eventos sociales y corporativos, así como una reglamentación para las actividades infantiles que sería detallada en el posterior decreto presidencial.

Mazzoleni, en su videoconferencia de todos los viernes, recordó que siguen vigentes el resto de restricciones como la actividad en las zonas de esparcimiento (balnearios) o en las playas y espacios de recreo fluvial.

AUMENTO DE CASOS Y FOCOS EN CAPITAL Y CENTRAL

El anuncio del ministro se produce días después de que su cartera alertara sobre el aumento de contagios de la covid-19 en los últimos meses y sus consecuencias en el sistema sanitario, con las camas de terapia intensiva al 95 % de su capacidad.

La actividad en algunos de esos balnearios, con aglomeraciones de público y sin protección sanitaria, fue señalada por el Gobierno como causas de ese aumento, dentro de un relajamiento de la población que se quiere frenar en el mes navideño.

En ese sentido, Mazzoleni indicó que el área metropolitana de Asunción y el departamento Central, el más poblado, encabezan el número de casos

"Hemos tenido tiempos muy difíciles, no lo hagamos más difíciles, no hagamos que el covid-19 cierre nuestros negocios, que restrinja aún más nuestras libertades. Hemos avanzado mucho y es importante redoblar esfuerzos y rectificar el rumbo", dijo el ministro, citado en la página de la cartera.

El Gobierno ya estableció severas restricciones de cara a la festividad religiosa que cada ocho de diciembre se celebra en la localidad de Caacupé, la mayor celebración mariana del país.

En esta ciudad, situada 55 kilómetros al este de Asunción, estarán prohibidas a partir de este viernes todas las actividades no esenciales en el entorno de la Basílica que cada año congrega a miles de peregrinos.