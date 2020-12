O.Próximo.- La República Checa establecerá una oficina diplomática en Jerusalén

07/07/2020 El ministro de Exteriores de República Checa, Tomas Petricek. POLITICA FILIP RADWANSKI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa ha anunciado que establecerá una oficina diplomática en Jerusalén, lo que lo convertiría en el segundo país de la Unión Europea (UE) en tener representación diplomática en la ciudad, aunque resalta que no será una Embajada.



Así, las autoridades han confirmado que establecerán un "consulado honorario" en Jerusalén con un diplomático de la Embajada de Tel Aviv, aunque destacan que "no se trata de establecer una nueva Embajada", sino de apoyar el trabajo de la ya existente en Tel Aviv. Hasta el momento, de los miembros de la UE, solo Hungría cuenta con una misión diplomática en la ciudad.



Esta medida se da con "el objetivo de fortalecer aún más las relaciones checo-israelíes" y para hacer más fácil el acceso a los funcionarios checos a los ciudadanos de Jerusalén.



"El establecimiento de esta oficina no tiene nada que ver con el actual proceso de paz en Oriente Próximo y no indica un cambio en la posición que la República Checa mantiene desde hace mucho tiempo en este asunto", añade la declaración.



Por su parte, las autoridades israelíes han acogido positivamente la noticia, destacando que "es un paso importante" e "indicativo de la amistad entre los dos pueblos y el reconocimiento de Jerusalén como capital eterna del Estado de Israel y del pueblo judío", según las declaraciones del ministro de Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, informa 'The Times of Israel'.



Ya en 2018, se inauguró la Casa Checa en Jerusalén, un espacio cultural y de comercio en cuyas instalaciones los diplomáticos checos han llevado a cabo reuniones, aunque no cuenta con el estatus diplomático oficial.



A pesar de que el presidente checo, Milos Zeman, ha mostrado en diversas ocasiones su voluntad de abrir una Embajada en Jerusalén, el primer ministro, Andrej Babis, se ha opuesto en reiteradas ocasiones a la instalación de la misma, con la política de la UE como argumento.



Aunque en las últimas semanas varios países, como Serbia y República Dominicana, han mostrado sus intenciones de abrir una embajada en la ciudad, hasta el momento solo Estados Unidos y Guatemala tienen una operativa.