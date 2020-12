México.- La UIMP concede el XXXIII 'Premio Internacional Menéndez Pelayo' al investigador mexicano Ruy Pérez Tamayo

15/01/2014 Ruy Pérez Tamayo. El investigador mexicano Ruy Pérez Tamayo ha sido reconocido con el XXXIII Premio Internacional Menéndez Pelayo que otorga la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que está dotado con 20.000 euros y la Medalla de Honor de la institución académica. POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA UIMP



El jurado destaca a Pérez Tamayo "por su trayectoria investigadora y amplia producción científica avalada por sus más de 160 artículos científicos en revistas especializadas".



"Su perfil humanístico, filosófico e historiador ponen de manifiesto su carácter de hombre universal y científico-humanístico. Al mismo tiempo, sus publicaciones divulgativas, su preocupación por las estructuras sociales no son sino una muestra de la influencia social de su obra. Por último, y no menos relevante, merece una valoración especial su perfil internacional", según recoge el acta de la reunión del jurado.



Ruy Pérez Tamayo (Tampico, México, 1924) ha sido propuesto para el galardón por la Academia Mexicana de la Lengua, de la que es miembro. Es médico especialista en Patología, discípulo de los doctores Isaac Costero (España-México) y de Gustave Dammin y Lauren V. Ackerman (EE UU).



Sus investigaciones han constituido significativas aportaciones para la medicina. Entre ellas destacan la descripción del efecto de la metionina en la cicatrización de las heridas y, por primera vez en México, de enfermedades como la mesotelioma pleural, la amibiasis cutánea, la critococosis, el enfisema broquiolar y la mesotelioma peritoneal.



También académico, filósofo, historiador y divulgador de la ciencia, Ruy Pérez Tamayo no se limita a un contenido formal, que cataloga hechos y teorías sobre distintos aspectos de la naturaleza, sino que también ahonda en las bases filosóficas que lo sustentan, la historia de su desarrollo, las estructuras sociales en las que se da y en las que se expresa, labor que pone de manifiesto su carácter de hombre universal y gran científico humanista.



El jurado, reunido el jueves por videoconferencia, ha estado presidido por la rectora de la UIMP, María Luz Morán, a la que han acompañado como vocales Pedro Martín, de El Colegio de México; Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Raquel Yotti, miembro del Patronato de la UIMP; Rosa María Menéndez, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Aurora Egido, Premio Internacional Menéndez Pelayo en 2018 y Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo, compañía que patrocina el premio.



El Premio Internacional Menéndez Pelayo, que se instituyó en 1987, se concede anualmente a personalidades destacadas en el ámbito de la creación literaria o científica, en lengua española o portuguesa, en cuya obra esté presente una dimensión humanística capaz de evocar en nuestros días, la figura de Menéndez Pelayo, el insigne humanista y escritor cántabro.



La propuesta de candidaturas la realizan universidades, academias y otros centros e instituciones vinculados a la cultura literaria, humanística o científica. El acto solemne de entrega se llevará a cabo, como es uso tradicional, en un acto académico organizado por la Universidad.



Anteriormente este galardón ha recaído en destacadas figuras como Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Ernesto Sábato, Julio Caro Baroja, Mario Benedetti, Fernando Lázaro Carreter o Carlos Fuentes, entre otros.