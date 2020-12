Malta.- El exprimer ministro de Malta niega toda relación con el asesinato de Caruana Galizia

15/10/2020 El Parlament Llana El Premi De Periodisme Daphne Caruana Galizia POLITICA Europa Press



El exprimer ministro de Malta Joseph Muscat ha testificado este viernes en relación al asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia que el Estado "no tenía conocimiento" de que existiera una operación para matar a la reportera antes de manifestar que falleció cuando su labor, muy crítica con las autoridades maltesas, se volvió "irrelevante".



El 16 de octubre de 2017, Caruana Galizia sufrió un ataque con coche bomba que acabó con su vida. El atentado conmocionó a la opinión pública de la isla y puso al entonces Gobierno de Muscat en una situación muy delicada, al tener que desmentir en varias ocasiones la inocencia de dos miembros de su gabinete en el crimen de la periodista.



En el centro del escándalo se encuentra el destacado empresario Yorgen Fenech, dueño de un consorcio de empresas y de una compañía en un paraíso fiscal que presuntamente habría hecho pagos secretos al jefe de gabinete de Muscat, Keith Schembi, y al ministro de Turismo, Konrad Mizzi.



Caruana Galizia escribió sobre ellos meses antes de ser asesinada, y Fenech asegura que Schembi, mano derecha del exprimer ministro, se encontraba detrás de la conspiración para asesinar a la reportera.



"Esta mujer escribió de todo, desde periodismo de clase mundial a meros rumores de alcantarilla, y fue asesinada cuando se convirtió en alguien irrelevante para todo el mundo, tanto para el Gobierno como para la oposición. Y sé que a su familia no le va a gustar esto, pero es alucinante. Quien cometiera el crimen debe ser imbécil", ha declarado Muscat, antes de desvincularse de Fenech, en su testimonio recogido por el 'Times of Malta'.



"Solo nos conocíamos en actos sociales y rara vez hablábamos de proyectos", indicó el exprimer ministro sobre el magnate, arrestado en noviembre de 2019 e imputado por complicidad en el asesinato de la reportera. Schembri fue arrestado ese mismo mes, pero posteriormente fue liberado sin cargos.



Con todo, la detención de su jefe de Gabinete resultó instrumental en la dimisión de Muscat, en enero de este año, porque su posición al frente del Ejecutivo se había vuelto "insostenible", como ha reconocido este viernes el exprimer ministro.



Los hijos de la periodista han repudiado en las redes sociales al exprimer ministro y su aproximación a esta investigación, que Muscat describió como "una mera curiosidad" en su testimonio inicial.



"Estamos viendo una campaña de Joseph Muscat para desacreditar esta investigación pública", ha denunciado Matthew Caruana Galizia en su cuenta de Twitter, antes de repudiar el desdén exhibido por Muscat hacia la reportera fallecida. "La audiencia de mi madre estaba en la cima cuando fue asesinada", ha asegurado.



Su hermano Andrew, por su parte, ha comunicado su "abrumadora sensación de alivio" por el hecho que este "amargado y retorcido" individuo, en referencia a Muscat, "ya no es primer ministro".