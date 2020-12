Los líderes Motagua y Marathón necesitan resistir la presión de Olimpia y Vida

Jugadores del Motagua celebran un gol anotado ante Real España durante un partido por el campeonato de la Liga Nacional de Honduras. EFE/José Valle/Archivo

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- El Motagua y el Marathón buscarán en la sexta jornada del torneo Apertura hondureño, que comienza el sábado, conservar el liderato en su respectivo grupo, con Olimpia y Vida al acecho por arrebatarles el primer lugar.

El Marathón, que dirige el argentino Héctor Vargas, lidera el grupo A con 23 puntos y el sábado recibirá al Honduras Progreso, que está hundido en la quinta casilla con siete, saldo de un triunfo, cuatro empates y siete derrotas.

Vargas y sus pupilos vienen de ser eliminados de la Liga Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) por el Saprissa, de Costa Rica, que le venció por 2-0 en Tegucigalpa.

En el segundo juego del sábado, el Real de Minas será anfitrión del Real Sociedad, ambos del grupo B, que encabeza el Motagua, con 29 puntos.

El Real de Minas llega a la sexta fecha, que no se pudo jugar en octubre por la pandemia de covid-19 que afecta a Honduras desde marzo, con nueve enteros y situado en la cuarta posición.

Su rival de turno, es quinto del grupo, con cinco enteros en doce partidos, de los que solamente ha ganado uno, empatado dos y perdido nueve.

El Real Sociedad es el equipo con menor rendimiento en el torneo, en el que ha anotado 10 goles y recibido 34.

El domingo, el Motagua, que desde hace siete años tiene como timonel al argentino-hondureño Diego Vázquez, jugará contra el Universidad Pedagógica, que es tercero en el grupo B, con doce puntos.

Los universitarios buscarán ganar para no arriesgar el tercer puesto, en el que le podría dar alcance el Real de Minas.

El Motagua también espera dar vuelta de página después de ser eliminado de la Liga Concacaf, por el Olimpia, su eterno rival y vecino en Tegucigalpa, que dirige el argentino Pedro Troglio.

El Olimpia, que también busca arrebatarle el primer lugar del grupo B al Motagua, medirá fuerzas con el Real España, del grupo A, que ha caído a la cuarta posición.

Los "leones" del Olimpia son el único equipo invicto en la competición, con ocho triunfo y cuatro empates en doce fechas.

El Real España, que figura entre los cuatro mejores equipos de Honduras, en el presente torneo ha caído en un bache, del que no pudo sacar el entrenador uruguayo Ramiro Martínez, quien ante los malos resultados decidió dejar el club hace dos jornadas.

El club ahora es dirigido por Emilson Soto, otrora jugador de la misma institución, quien era asistente de Martínez.

La jornada se completará con el juego entre Platense y Vida, ambos del grupo A.

El Vida es segundo en el grupo con 21 enteros y mantiene viva la esperanza de darle alcance al Marathón.

El Platense, por su parte, es tercero con 14 puntos, y llega a la jornada con la presión del Real España, que lo acecha con 13.