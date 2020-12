Las palabras de apoyo del elenco de "Yerma" a Rafael Amargo: "Es el alma de la obra, la estrella"

25/06/2019 Rafael Amargo, en una imagen de archivo, cuenta con el apoyo del elenco de "Yerma" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



Tras la cancelación de "Yerma", espectáculo que Rafael Amargo iba a estrenar ayer, 2 de diciembre, en el Teatro de la Latina, la desolación se extendió rapidamente entre el numeroso elenco que forma la compañía, entre los que encontramos nombres tan conocidos como el público como Pablo Durán, Sara Vega o Blanca Romero.



Sin saber todavía qué pasaría con el bailarín - que fue puesto en libertad bien entrada la noche - tuvimos ocasión de ver y hablar con varios de los artistas que acompañarían a Amargo sobre el escenario y con Chema, regidor del espectáculo. Desolados, y después de ensayar hasta el último minuto confiando en el milagro, la compañía ha mostrado, de un modo muy discreto, su apoyo a Rafa, pidiendo un respeto por la presunción de inocencia incluso cuando se creía que sería trasladado directamente a prisión después de su declaración en los juzgados de Plaza de Castilla ante la petición de doce años de cárcel de la Fiscalía por pertenencia a grupo criminal y tráfico de estupefacientes.



Así, Pablo Durán - exmarido de Lolita Flores - afirmaba tras la cancelación del estreno de "Yerma": "Todo el respeto a las autoridades pero yo apoyo a Rafa, como persona, como familia, le doy mi apoyo máximo como padrino de mi hijo que es, espero que venga, que todo esto se aclare y que podamos continuar. Rafael necesita el beneficio de la duda también".



El actor argentino confirma además que el elenco de "Yerma" le apoya: "Aquí estamos todos" y confiesa que, aunque fuese declarado culpable de los delitos de los que se le acusa, "seguiría siendo Rafael Amargo y yo seguiría apoyándole, a las personas no se les deja cuando están en el fondo. La gente comete errores y necesita también esa oportunidad, necesita tener amigos, familia como la tiene que tener, gente que trabaje con él, qué pasa que ahora nos olvidamos, este señor no existe. Si el caso fuera ese, que es culpable, que no lo sabemos, en ese caso también tendría, por lo menos en mí un amigo".



Chema, regidor de "Yerma", por su parte, ha hablado en nombre de la compañía artística para expresar su desolación tras la detención del bailarín y la suspensión del estreno del espectáculo: "Imagínate como estamos. Confiamos en su inocencia. Se baja el telón y no sabemos qué va a pasar. Rafa es la obra, es la cabeza de cartel, es la estrella y es el alma de la obra. Él quería subirse, estrenar con su gente, en su Madrid que le ama, ama su ciudad que le ha acogido y él siempre quiere estrenar aquí. Conozco a Rafa y nunca he visto las barbaridades que se están diciendo".



