La UE y Argentina, comprometidas a ir hacia la ratificación del acuerdo UE-Mercosur

Bruselas, 3 dic (EFE).- La Unión Europea y Argentina trabajarán para crear las condiciones necesarias para avanzar hacia la conclusión y ratificación del acuerdo UE-Mercosur, firmado el año pasado tras dos décadas de negociaciones, subrayaron ambas partes en un comunicado conjunto publicado este jueves.

"En el marco de la presidencia 'pro tempore' argentina del Mercosur y la presidencia 'pro tempore' portuguesa del Consejo de la UE durante el primer semestre de 2021, las partes trabajarán para crear las condiciones necesarias para avanzar hacia la conclusión y ratificación del Acuerdo", destacó el comunicado conjunto de la undécima Comisión Conjunta UE-Argentina, celebrada el 1 y 2 de diciembre y cuyas conclusiones se divulgaron hoy.

La reunión, que se realizó virtualmente debido a la pandemia, estuvo presidida por el subsecretario de Relaciones Exteriores de Argentina, José Luis Pérez Gabilondo, y el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Javier Niño Pérez.

Las partes coincidieron en que la celebración del Acuerdo de Asociación entre Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y los 27 países de la Unión Europea representará un nuevo marco institucional para el desarrollo de las relaciones económicas, comerciales, políticas y de cooperación, fortaleciendo las estructuras de relaciones entre bloques con valores estrechamente relacionados.

Dado que una de las prioridades de la Comisión Europea es impulsar la transición ecológica, Bruselas quiere incluir cláusulas en los tratados comerciales que está negociando con distintos países, para que se comprometan a cumplir el Acuerdo de París.

Francia, Holanda, Austria y Bélgica han manifestado sus dudas sobre el pacto con el Mercosur por considerar que no establece suficientes garantías medioambientales y de desarrollo sostenible.

En el comunicado, la UE y Argentina reafirmaron el compromiso de cada parte con los objetivos del Acuerdo de París sobre reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, reconocieron la relevancia de la agenda ambiental para un desarrollo económico equilibrado que facilite superar la situación que plantea la pandemia, promueva un intercambio justo y fructífero, respetuoso de las normas de preservación del medio ambiente y las reglas del comercio internacional.

No obstante, destacaron que las relaciones comerciales bilaterales entre Argentina y la Unión Europea siguen siendo "sólidas", incluso en el contexto de la pandemia, y que ambas partes comparten el interés de fortalecer sus vínculos económicos y comerciales.

En un año marcado por la covid-19, ambas partes destacaron la importancia del papel de los organismos internacionales en el abordaje de problemas globales, como en esta crisis de salud, optimizando la coordinación de la respuesta de emergencia, en particular los esfuerzos realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la lucha contra la pandemia.

Las partes destacaron la implementación del Mecanismo COVAX (una coalición de 172 países que busca garantizar la vacuna a los países más pobres) como un ejemplo de solidaridad y cooperación multilateral para lograr el acceso global a las vacunas contra el SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19, como "un bien público global".

Las partes reconocieron los impactos sanitarios, económicos y sociales que está teniendo la pandemia, incluidos casos de violencia contra las mujeres y otros grupos vulnerables, tanto en Argentina como en Europa.

Se felicitaron de que la relación entre Argentina y la UE está "bien fundada" y es "multifacética, se nutre de ricos lazos históricos y tiene un gran potencial para desarrollar aún más su agenda positiva y diversa".

Ambas partes reafirmaron su compromiso con la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos fundamentales, el estricto cumplimiento de las normas del derecho internacional y la igualdad de género.

En el plano multilateral, las partes apoyan firmemente un orden internacional basado en normas y un sistema multilateral eficaz, concluyeron.