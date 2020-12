La fotografía y el emotivo mensaje con el que Carolina Monje recuerda a Aless Lequio y confiesa que siempre le amará

MADRID, 4 (CHANCE)



El pasado 13 de mayo Aless Lequio fallecía tras una dura batalla contra el cáncer dejándonos a todos sumidos en la desolación. Una muerte inesperada de un joven al que, gracias a su amabilidad, su educación y su bondad, todo el mundo adoraba. A lo largo de estos meses hemos sido testigos silenciosos del dolor de Ana Obregón y Alessandro Lequio por la marcha de su hijo, pero hay otra persona que, al igual que sus padres, está pasando por el momento más complicado y triste de su vida. Nos referimos a Carolina Monje, la atractiva diseñadora con la que Aless mantenía una relación desde hacía dos años.



Siempre a su lado, y manteniéndose en un discreto segundo plano, Carolina se convirtió en un gran apoyo tanto para el joven en su lucha contra el cáncer como para Ana Obregón y Alessandro Lequio, con los que sigue mantiendo una estrecha relación. Desde que Aless falleció, sin embargo, la diseñadora se alejó del foco mediático y está intentando recuperar la sonrisa poco a poco y volcada en su trabajo.



En sus redes sociales no hay apenas menciones a su novio, puesto que siempre hicieron gala de su discreción y su timidez. Y, desde que Aless falleció, Carolina no se había pronunciado públicamente. Hasta ahora. Y es que la diseñadora de moda ha comenzado el día - no sabemos si hoy, 4 de diciembre, era una fecha especial para la pareja - recordando con una fotografía de ambos y una preciosa frase al hijo de Ana Obregón. "Te amaré para siempre mi Puchum", son las palabras que Carola (así la llaman sus amigos) ha querido dedicar al amor de su vida, al que asegurá que nunca dejará de querer. Un emotivo mensaje con el que, casi siete meses después de su fallecimiento, la joven se ve con fuerzas de recordar públicamente a Aless.