Klopp avisa: "no pararemos de luchar porque vuelvan las cinco sustituciones"

EFE/EPA/Paul Ellis/Archivo

Londres, 4 dic (EFE).- Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, advirtió este viernes de que no piensan parar en su lucha porque vuelvan las cinco sustituciones por partido a la Premier League y acusó a los directivos de no pensar en la salud de los jugadores.

"No vamos a parar de luchar por ello, porque es lo correcto. Cuando la gente me dice que no hacemos suficientes cambios, ese es el problema del tercer cambio, porque el tercer cambio o a veces el segundo te lo tienes que guardar por si pasa algo", dijo Klopp en rueda de prensa.

"No puedes hacer cambios pronto porque igual terminas el partido con nueve o diez jugadores. Los cinco cambios es lo correcto", añadió.

La regla de las cinco sustituciones fue eliminada de la Premier para esta temporada, pero continúa usándose en el resto de grandes ligas, así como en las competiciones continentales.

"Si pudiéramos votar, se aceptaría con 15 o 16 votos a favor, pero no ha ocurrido, lo que quiere decir que la gente en las altas esferas piensan diferente a los entrenadores", apuntó.

"No es buena señal, para serte sincero, porque eso demuestra que ignoran el bienestar de los jugadores", agregó.

Además, Klopp manifestó que si la situación no cambia, quien podría pagarlo será la selección inglesa de cara a la Eurocopa.

"El verano que viene será un problema para Gareth Southgate, porque muchos de los jugadores que seleccione habrán jugado tres partidos a la semana".