Jokic muestra su anillo de casado y quiere el de campeón de la NBA

En la imagen, el pívot titular de los Nuggets de Denver, el serbio Nikola Jokic. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Denver (EE.UU.), 3 dic (EFE).- El pívot titular de los Nuggets de Denver, el serbio Nikola Jokic, mostró este jueves a los periodistas su nueva alianza de casado y dijo que ahora buscaría conseguir el anillo de campeón de la NBA.

Durante una sesión virtual, Jokic dijo que tras quedar eliminados por Los Angeles Lakers en las pasadas finales de la Conferencia Oeste, decidió casarse y espera ayudar a los Nuggets a obtener el anillo de campeones, a pesar que todavía su equipo no es visto como el favorito a conseguirlo.

Jokic criticó que todavía se hable de que Los Angeles Clippers no llegasen a las finales de la Conferencia Oeste cuando fueron ellos los que estuvieron a las puertas de llegar a las Finales de la NBA.

Sin embargo, Jokic dijo que para nada era algo que le afectaba, ya que todos dentro del equipo saben perfectamente de lo que son capaces de conseguir cuando están en el campo.

Los Nuggets se apoyaron en su continuidad la temporada pasada, pero regresan con algunos cambios en el reparto en torno a Jokic y al base canadiense Jamal Murray.

Mientras que los Lakers hicieron adiciones significativas en la temporada baja con el base alemán Dennis Schroder y el ala-pívot Montrezl Harrell, los Nuggets perdieron al ala-pívot Jerami Grant, al alero Torrey Craig y al pívot Mason Plumlee en la agencia libre.

Su dos únicas adquisiciones significativas han sido el ala-pívot JaMychal Green y al base novato, el argentino Facundo Campazzo, que llega procedente del Real Madrid.

"Para ser honesto, no me importan los Lakers", comentó Jokic cuando se le preguntó acerca de tratar de mantenerse al día con los campeones. "Probablemente van a ser buenos de todos modos".

Jokic dijo que lo único importante es que dentro de su equipo han llegado jugadores que van a aportar mayor energía y eso será positivo.

"Pero sobre todo tenemos jugadores como Michael Porter Jr. que puede hacer la gran diferencia si mantiene su crecimiento como jugador, que cuenta con todos los elementos para ser estrella", destacó Jokic. "Además todos nosotros tendremos más experiencia de saber como es competir contra los grandes".