Joe Biden revela que líderes republicanos lo han felicitado en privado

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. EFE/RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo

Washington, 3 dic (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, reveló este jueves que numerosos líderes republicanos lo han felicitado en privado por su triunfo, no reconocido todavía por el mandatario saliente, Donald Trump.

"Ha habido numerosos senadores republicanos que me han llamado en privado y me han felicitado. Y entiendo la situación en la que se encuentran. Y hasta que la elección quede claramente decidida cuando el Colegio Electoral vote, están en una posición muy difícil", afirmó Biden en una entrevista con la CNN.

El demócrata ganó 306 delegados en el Colegio Electoral mientras que Trump se quedó con 232, que se reunirán el próximo 14 de diciembre para oficializar la condición de presidente electo de Biden.

Menos de una decena entre los 50 republicanos en el Senado han reconocido públicamente la victoria de Biden en las elecciones de hace este jueves un mes y son todavía menos los que le han felicitado.

Los moderados Mitt Romney, Susan Collins y Lisa Murkowski son de los pocos que le han felicitado en público.

Durante la entrevista con la CNN, Biden también se refirió al potencial acuerdo en el Congreso entre demócratas y republicanos para un nuevo rescate económico parcial por valor de 908 billones de dólares, que apoyó aunque dijo que "no es suficiente".

"Voy a pedir más", anunció el presidente electo, que también se mostró confiado en su capacidad de alcanzar acuerdos con la oposición republicana.

"No sugiero que vaya a ser fácil. Va a ser difícil. Pero estoy seguro de que en las cosas que afectan la seguridad nacional y la necesidad económica fundamental de mantener a la gente empleada, conseguir que la gente trabaje, recuperar la economía, hay mucho espacio en el que podemos trabajar", aseguró.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, abordaron este jueves el potencial acuerdo para un rescate económico parcial ante los estragos causados por la pandemia.

Un numeroso grupo de republicanos aceptaron apoyar el dispendio tras muchos meses de tira y afloja mientras que los demócratas rebajaron las demandas que tenían antes de las elecciones.

En la entrevista con la CNN, Biden fue preguntado por la posibilidad de que Trump no participe en su toma de posesión el 20 de enero próximo.

"El protocolo de transferencia de poder, creo, es importante. Pero es totalmente su decisión, y no tiene ninguna consecuencia personal para mí. Pero creo que es (importante) para el país", agregó.