Isa Pantoja defiende a Asraf de las críticas y justifica sus palabras hacia la familia Pantoja

04/12/2020 Isa Pantoja ha sacado la cara por su novio, Asraf, una vez más



MADRID, 4 (CHANCE)



La relación de Isa Pantoja y Asraf está siendo analizada con lupa desde que entraron a concursar en "La casa fuerte". El carácter machista y controlador del modelo, sus continuos reproches a su novia y las polémicas declaraciones que hizo hace tan sólo unos días asegurando que la "familia Pantoja es una mierda de familia" y que tenía muchas "dudas" con respecto a su boda con Isa porque no está "convencido de lo que siente por ella y no quiere casarse para separarse al cabo de dos años", han dado mucho que hablar.



Anoche, durante la gala semanal del reality, los tortolitos pudieron ver esta confesión que Asraf hizo a Rebeca y Cristini y que, pensábamos, pondría en jaque no sólo la boda de Isa y el marroquí sino también su relación. Pero nada más lejos de la realidad, ya que, para sorpresa de todos, la peruana ha sacado la cara por su chico y ha admitido que ha presenciado "faltas de respeto" de Isabel Pantoja hacia su novio, que "él se ha tenido que tragar por mí y por respeto siempre se ha quedado atrás".



Asraf, por su parte, ha justificado sus palabras porque había tenido un "mal día" y no se sintió apoyado por Isa, motivo por el que reaccionó poniendo en duda su boda: "Lo pasé muy mal, esperaba que me apoyase, pero estaba con las cosas de su madre, yo también necesito comprensión". "He aguantado mucho de la familia Pantoja, y me hubiese gustado que alguna vez Isabel Pantoja me hubiese apoyado en público", ha confesado. A pesar de todo, ha asegurado que su relación con Chabelita le compensa y, aunque sostiene que tiene "cariño" a la tonadillera, no ha dudado en volver a atacarla, posicionándose a favor de Kiko Rivera en la guerra familiar que está sacudiendo el país. "Yo entiendo a Kiko. No sé todo lo que ha pasado pero sí sé más que el resto. Yo pediría lo que me pertenece. Me parece totalmente lógico", afirma.



Isa, por su parte, veía poco después a solas las declaraciones con las que Asraf mostraba sus dudas sobre su boda y criticaba abiertamente a su familia. Y, una vez más, "la reina del hielo" hizo acto de presencia, con una reacción inimaginable para el resto de los mortales. Y es que, lejos de enfadarse o disgustarse, la colaboradora ha justificado a su novio: "Es muy complicado no pelear. Lo intentaba al principio, pero al final acabas haciéndolo. Asraf tiene un probema de inseguridad que le hace sentirse inferior a mí a veces".



"He presenciado faltas de respeto" de mi madre a Asraf, "las cosas familiares se las ha tenido que tragar por mí. Él está en su derecho de defenderse y por respeto a mí se ha quedado siempre atrás. Por mucho que no quieras sacar ese rencor, a lo largo del tiempo ves cosas que te hacen acordarte de eso. Claro que le entiendo", ha confesado, justificando los desplantes de su prometido y las críticas de éste a la tonadillera.



Lejos de replantearse su boda, Isa asegura que lo más importante para ella es su relación con Asraf: "La base es estar juntos y lo demás se puede solucionar. Doy por hecho que vamos a estar juntos. Después de la que se ha liado esto no es nada".



Unas declaraciones que no habrán sentado nada bien en la familia Pantoja que, disgustados con el comportamiento del marroquí durante el reality, estarían dispuestos a hablar con Isa tras el concurso para que se replantee su relación.