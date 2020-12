Irene Rosales, al margen del miedo de Isabel Pantoja ante los posibles problemas legales en que la puede meter Kiko

23/11/2020 Irene Rosales prefiere permanecer al margen de la guerra que mantienen Kiko Rivera e Isabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



Entre todos los frentes en los que está inmersa, Isabel Pantoja teme una cosa por encima de todas las demás. Y es que, según han asegurado en "El programa de Ana Rosa", la tonadillera estaría atemorizada por los problemas legales que le podrían causar las declaraciones de Kiko Rivera y, por lo tanto, habría contratado a un nuevo y prestigioso abogado sevillano para intentar dar respuesta a qué hizo en su día con el dinero que le correspondía a su hijo tanto de la fortuna que Paquirri tenía en América como de la venta de una parte de Cantora en el año 1992. Supuestamente, el Dj no habría recibido nada de esa suculenta cantidad de dinero y ahora estaría recabando documentación para pedir explicaciones a su madre al respecto.



Irene Rosales, más animada en los últimos días, no se pronuncia sobre la preocupación de su suegra ante los datos que está recopilando Kiko, y prefiere no contestar a si la tonadillera tiene motivos para estar asustada. Muy discreta, la sevillana se mantiene al margen y calla ante la posibilidad de que el Dj pueda tomar medidas legales contra su madre o si es cierto que estaría dispuesto a declarar a favor de sus hermanos y en contra de Isabel Pantoja si hubiese un juicio por los objetos de Paquirri.



Además, muy seria, Irene tampoco se pronuncia sobre el comportamiento que Asraf está teniendo con Isa en "La casa fuerte", por el que toda la familia estaría bastante preocupada y deseando que la peruana abandone el reality para abrirle los ojos con respecto a esta relación que, por lo menos desde fuera, parece bastante tóxica para ella.



