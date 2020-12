Inglaterra eximirá de la cuarentena a empresarios en viaje de negocios. EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 3 dic (EFE).- Inglaterra eximirá a partir de este sábado de la cuarentena obligatoria de 14 días a los empresarios que lleguen o vuelvan al país en un viaje de negocios que aporte valor a la economía, informó el ministro británico de Transportes Grant Shapps.

Asimismo, también quedarán exonerados "trabajadores de artes escénicas, equipos de producción de la televisión, periodistas y deportistas de elite recién fichados", según escribió en su cuenta de Twitter Shapps.

El ministro agregó que próximamente se detallarán las condiciones y criterios que deberán cumplir quienes puedan beneficiarse de esta medida, que solo se aplica a los viajeros que llegan desde un país que no forme parte de los llamados "corredores seguros" con destinos con los que no hay vigentes restricciones.

En un comunicado, el ministerio especificó que podrán recurrir a esta exención "individuos que tomen parte en una actividad específica que supondría un beneficio significativo para la economía británica, incluidas las actividades que creen o preserven más de 50 empleos".

Aquellos implicados solo podrán reunirse con gente que participe también en esa actividad específica.

Respecto a los profesionales de las artes escénicas, el periodismo y los deportes, el ministerio explica que la medida "asegura que industrias que requieren individuos de gran talento que dependen de sus conexiones internacionales puedan completar su trabajo".

El Gobierno británico considera que estas exenciones "no aumentarán el riesgo de transmisión" de la covid-19, gracias a los protocolos que condicionan su uso.

Todos los viajeros deberán seguir presentando un documento para poder ser localizados.

El Reino Unido superó este jueves la barrera de los 60.000 muertos por la enfermedad (un total de 60.113), tras registrar 414 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas.

Asimismo, se confirmaron en laboratorio 14.879 nuevos casos positivos, que elevan el total desde el comienzo de la pandemia hasta los 1.674.134.