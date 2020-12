Guatemala.- España envía ayuda humanitaria por valor de 425.000 euros a los afectados por las tormentas en Guatemala

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha puesto en marcha una serie de iniciativas de ayuda humanitaria valoradas en 425.346 euros para las personas afectadas por el paso de la tormenta tropical 'Eta' y el posterior huracán 'Iota' por Guatemala.



El paso de ambos sistemas tormentosos por Centroamérica y el Caribe, recuerda el Gobierno español, ha supuesto unas consecuencias catastróficas que afectan a cuatro millones y medio de personas y han causado cientos de fallecimientos y, solo en Guatemala, un millón y medio de afectados.



Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) guatemalteca, en la actualidad son 30.602 las personas que se cobijan en albergues oficiales y unas 278.000 en albergues no oficiales debido a la crisis humanitaria causada por ambos huracanes.



El fuerte impacto de 'Eta' e 'Iota' en Guatemala ha provocado además la destrucción de gran parte de los cultivos, la contaminación de pozos de agua potable, la destrucción de las infraestructuras básicas y de viviendas.



Es por ello que las principales necesidades de la emergencia se refieren no solo a salud sino también a agua potable, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y cobijo, así como a equipos de protección para prevención de la COVID-19, dada la persistencia de la pandemia.



Ante esta situación, la Oficina de la AECID en Guatemala ha donado material humanitario por valor de 50.000 euros a la CONRED y de 200.000 euros a la Cruz Roja guatemalteca, que ha comenzado la distribución esta semana.



En este sentido, la Cooperación Española a la Cruz Roja entregó el pasado miércoles más de 2.000 mantas y 187 catres, así como kits familiares de alimentación e higiene personal y medicamentos destinados a las personas damnificadas que han encontrado cobijo en los albergues de Cobán y Puerto Barrios, en la provincia de Alta Verapaz, la más afectada y que ya presentaba el índice de desarrollo humano más bajo de todo el país antes de esta crisis.



De igual modo la AECID ha activado, hasta la fecha, dos convenios de emergencias con ONG para atender a esta crisis humanitaria: uno con Médicos del Mundo, en asociación con Farmamundi, por un montante de 114.804 euros para actuar en Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché y mejorar la salud de la población afectada; y otro con Cáritas, para aportar ayuda humanitaria a más de 2.800 personas en el municipio de Chisec, Alta Verapaz, con una aportación total por parte de la AECID de 60.542 euros.



Gracias a la iniciativa de Médicos del Mundo y Farmamundi, se estima que unas 6.800 personas albergadas en Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché podrán emplear estos servicios de medidas de prevención ante la pandemia, acompañamiento y atención psicosocial, así como campañas de sensibilización para prevenir la violencia de género y atender los casos que se produzcan.



Estas ayudas llegan en un momento crítico en el cual empiezan a surgir brotes de enfermedades infecciosas y problemas pulmonares especialmente en los niños, que ya sufrían problemas de salud derivados de la desnutrición.



En un comunicado, el Gobierno español ha recordado que se ha mantenido desde el primer momento atento a la evolución de ambos fenómenos naturales y sus consecuencias en la población de los países afectados, y ha desplegado diversas iniciativas humanitarias para atender las primeras necesidades de la población en esta crisis, no solo en Guatemala, sino también en el resto de países afectados como Panamá, Honduras y Nicaragua.