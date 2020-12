¿Ganas de Juegos? 5 preguntas para conocer la historia olímpica

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Madrid, 4 dic (EFE).- ¿El aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera llega este reto semanal de cinco preguntas sobre los Juegos Olímpicos de todos los tiempos. Cada pregunta tiene tres respuestas posibles, pero solo una es correcta.

Las soluciones, junto a algunos detalles curiosos, están al final.

1. Ganador del oro en pentatlón y en decatlón en los Juegos de Estocolmo 1912, además de cuarto en salto de altura y séptimo en longitud, el estadounidense Jim Thorpe perdió sus medallas porque...

a. Dio positivo por dopaje

b. Se le consideró un deportista profesional

c. Estados Unidos no le reconoció como miembro del equipo por ser indio

2. Uliana Semenova, tres veces campeona del mundo y ocho de Europa y la primera jugadora soviética de baloncesto que fichó por un equipo extranjero, el Tintoretto español, tiene en su extenso currículum dos medallas olímpicas. ¿De qué edición y de qué metal?

a. Plata en Montreal'76 y oro en Moscú'80

b. Oro en Montreal'76 y plata en Moscú'80

c. Oro en Montreal'76 y oro en Moscú'80

3. Kárate, judo y taekwondo. ¿Cómo se ordenan estas tres artes marciales por orden de antigüedad en los Juegos Olímpicos?

a. Kárate - Judo - Taekwondo

b. Judo - Kárate - Taekwondo

c. Judo - Taekwondo - Kárate

4. Después de Nadia Comaneci, ¿cuántas gimnastas rumanas han sido campeonas olímpicas en el concurso completo?

a. Ninguna

b. Una

c. Dos

5. Cuatro parejas de dobles femeninos de bádminton fueron descalificadas de los Juegos de Londres 2012 al acabar la primera fase. ¿Por qué razón?

a. Por haber falsificado su edad

b. Por jugar a perder

c. Por haber participado en apuestas deportivas

1. Respuesta b: El mestizo Jim Thorpe, considerado uno de los mejores atletas de todos los tiempos, había cobrado unas mínimas cantidades de dinero (2 dólares por partido) como jugador de béisbol antes de ir a los Juegos, pero eso bastó para declararle profesional del deporte y, según las normas de entonces, descalificarle como olímpico. Pese a que los resultados solo podían ser impugnados en el plazo de 30 días, las acusaciones contra Thorpe llegaron seis meses después de los Juegos y aun así fueron admitidas, entre sospechas de racismo por parte de las autoridades. En 1983, treinta años después de que muriera alcoholizado y en la indigencia, el presidente del COI Juan Antonio Samaranch le restituyó como campeón olímpico y entregó a sus hijos una réplica de sus medallas.

2. Respuesta c: La letona Uliana Semenova, de 2,13 m, fue campeona olímpica tanto en Montreal como en Moscú, con 23 y 27 años. Fueron las dos primeras ediciones en que se disputó el torneo femenino de baloncesto en los Juegos. A partir de entonces, excepto por una nueva victoria 'soviética' bajo la forma de Equipo Unificado en Barcelona'92, todos los oros han sido para Estados Unidos.

3. Respuesta c: El judo está en el programa olímpico desde Tokio 1964, el taekwondo desde Sídney 2000 y el kárate debutará en Tokio 2020.

4. Respuesta b: Simona Amanar, campeona en Sídney 2000, ha sido la única rumana que ha ganado el concurso completo después de Comaneci en 1976. En 2000 se había impuesto otra rumana, Andrea Raducan, que fue descalificada por dopaje pese a que todas las instancias disciplinarias admitieron que la responsabilidad era exclusivamente de su médico.

5. Respuesta b: Una pareja china, una indonesia y dos surcoreanas fueron descalificadas en Londres 2012 por intentar dejarse ganar para lograr en cuartos de final un cruce más favorable.