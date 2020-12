Fútbol/Primera.- Previa del Sevilla - Real Madrid

El Pizjuán abre la decisiva semana blanca



El Real Madrid visita a un Sevilla más asentado en busca de ánimo a días de jugarse la Champions



El Sevilla y el Real Madrid disputarán este sábado (16.15 horas) el duelo más atractivo de la duodécima jornada de LaLiga Santander 2020-2021, un partido de mucha importancia para los de Zinédine Zidane que buscan un refuerzo anímico antes de jugarse su futuro en la Liga de Campeones frente a un rival más asentado pese al último severo correctivo ante el Chelsea.



El conjunto madridista está atravesando un mal momento y en el Ramón Sánchez-Pizjuán tendrá que hacer el enésimo amago de reacción en una campaña de la que apenas se llevan tres meses disputados. Sus dudas e irregularidad parecen convertirle ahora en 'presa fácil' para cualquier rival, más para uno de la entidad del sevillista que no tiene tantas urgencias, pero que sabe que puede dar un impulso a sus ambiciones.



El feudo de Nervión será la primera parada vital de siete días muy importantes para conocer el futuro del actual campeón. Tras el campeón de la Liga Europa, se jugará en el Alfredo Di Stéfano su futuro en la Champions ante el Borussia Moenchengladbach, y cerrará con un derbi en casa contra el Atlético.



Tres encuentros de alto nivel y exigencia en los que ya hay en juego buena parte de la temporada y que serán una gran examen para que pueda ofrecer ese carácter que ha aparecido con cuentagotas hasta el momento. El año pasado ya reaccionó en el Sánchez-Pizjuán con una victoria por 0-1, aunque entonces la 'herida' era causada únicamente por la goleada encajada ante el PSG (3-0).



Los de Zidane encadenan tres partidos consecutivos en Liga sin ganar y se miden a un Sevilla que había logrado hasta el miércoles una positiva regularidad, justo de lo que adolecen los merengues. El 0-4 endosado por el Chelsea puso fin a una racha de cinco victorias consecutivas, aunque Julen Lopetegui pareció por su once dar más importancia a este duelo del sábado.



El Real Madrid ha tenido tiempo para intentar rearmarse moralmente tras el revés en Kiev ante un Shakhtar que evidenció más que nunca todos los problemas que arrastra en este primer tramo. Pese a la vuelta de Benzema, ofensivamente sigue espeso y no fue capaz de hacerle un gol a un equipo que había encajado diez en sus dos anteriores choques, y además sólo ha sumado tres en sus tres últimos choques ligueros. Enfrente, tendrá además a un Sevilla con fortaleza atrás, aunque aún está algo lejos de la mostrada la pasada campaña.



Esa flojera defensiva que hace aún más dañina la vuelta de los errores atrás, que parecen agrandar aún más la figura de Sergio Ramos, ausente una vez más para este duelo junto a Carvajal, Hazard, Valverde, Mariano y Jovic. Zidane tendrá que decidir si vuelve a arriesgar con unas rotaciones que aún no le han dado frutos pensando en el miércoles, la configuración de un mediocampo en el que parece que Casemiro ha dejado de ser imprescindible y si acompaña a Benzema, de nuevo único '9', con extremos.



LOPETEGUI RECUPERA A BONO



Por su parte, el Sevilla afronta optimista este importante partido en el que una victoria le permitiría dormir en 'zona Champions', superando precisamente al Real Madrid, que le aventaja en un punto y con un partido más.



Inmerso en un calendario muy exigente y con apenas descanso desde que conquistase la Liga Europa, Julen Lopetegui optó por no forzar en exceso este miércoles ante el Chelsea a varias piezas importantes como Ocampos, De Jong, Koundé, Jordán y Munir, y sólo cuatro titulares (Jesús Navas, Diego Carlos, Rekic y Rakitic) de la goleada 'blue' parece que repetirán en el once ante los madridistas.



El de Asteasu sigue con los problemas en el lateral izquierdo por las lesiones de Escudero y Acuña, pero tiene la buena noticia de la recuperación del guardameta Bono, una vez superado el coronavirus, y justo en el momento en el que Vaclík se ha lesionado para cierto tiempo. Además, también vuelve Suso tras varias semanas de baja, aunque lo normal es que parta del banquillo.



La casa de apuestas 'Betfair' ve bastante igualdad entre los dos equipos y por eso paga 2,55 euros por euro apostado el triunfo sevillista, por 2,75 por euro apostado en el caso de victoria madridista. El empate cotiza a 3,5 por euro apostado.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



SEVILLA: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekic; Rakitic, Fernando, Jordán; Munir, De Jong y Ocampos.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Nacho, Varane, Mendy; Modric, Kroos, Casemiro, Odegaard; Asensio y Benzema.



--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).



--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.



--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.