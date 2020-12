Fútbol.-El Celta asalta San Mamés y se aleja del descenso

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Celta de Vigo consiguió su segunda victoria consecutiva en la Liga Santander tras derrotar al Athletic Club (0-2) en el partido que inauguró este viernes la duodécima jornada en Primera División gracias a los goles de Iago Aspas y Hugo Mallo, que alejan a los gallegos de los puestos de descenso.



El cuadro olívico saldó su asignatura pendiente como visitante y logró su primer triunfo de la temporada lejos de Balaídos. Los pupilos de Eduardo Coudet esperaron a la segunda parte para acabar con la buena racha de los bilbaínos en su feudo, donde acumulaban tres triunfos seguidos. Este viernes el partido fue cosa de los vigueses.



El 0-1 lo marcó Hugo Mallo en una gran jugada que inició Denis Suárez con un centro desde el costado derecho. El ex del Barça la puso en el segundo palo y Santi Mina la introdujo en el corazón del área. El capitán del Celta entró con todo para dar ventaja a los suyos y hacer justicia a la insistencia de los gallegos.



Solo un minuto antes del gol, Iago Aspas vio cómo una gran acción -que acabó en la red- fue anulada por fuera de juego, pero el de Moaña, otra vez de los más destacados, no se fue de San Mamés sin marcar. Fue su sexto tanto del curso y el gol que certificaba la victoria del Celta. Quedaban diez minutos para el 90 y su cabeza apareció en el lugar más oportuno.



Unai Simón regaló el balón a Brais Méndez en un saque de puerta y éste la cedió a Aspas con mucha inteligencia. El 'príncipe de las bateas' no falló y terminó de tumbar al Athletic, cuya mejor ocasión fue una volea frustrada de Vesga.



El gol echó el cierre a un partido que deja al Celta en la decimocuarta posición, con tres puntos de margen sobre el descenso, y pone fin a una sequía de 14 años sin ganar en San Mamés; mientras que los de Gaizka Garitano continuarán novenos a la espera de que se complete el resto de la jornada.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 12.



-Viernes 4.



Athletic Club - RC Celta 0-2.



-Sábado 5.



Levante UD - Getafe CF 14.00.



Sevilla FC - Real Madrid CF 16.15.



Atlético de Madrid - Real Valladolid CF 18.30.



Cádiz CF - FC Barcelona 21.00.



-Domingo 6.



Granada CF - SD Huesca 14.00.



CA Osasuna - Real Betis 16.15.



Villarreal CF - Elche CF 18.30.



Deportivo Alavés - Real Sociedad 21.00.



-Lunes 7.



SD Eibar - Valencia CF 21.00.