Florida registra más de 10.000 casos diarios por segundo día consecutivo

Con los 10.077 casos contabilizados hoy son ya 1.039.207 los registrados desde el 1 de marzo en el llamado "estado soleado". EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Miami, 4 dic (EFE).- Los casos nuevos de covid-19 sumaron este viernes más de 10.000 por segundo día consecutivo en Florida, uno de los tres estados de EE.UU. que ha sobrepasado el millón de casos acumulados y donde los niveles de contagio se van equiparando a los de julio, cuando se registró el pico de la primera ola.

Con los 10.077 casos contabilizados hoy son ya 1.039.207 los registrados desde el 1 de marzo en el llamado "estado soleado".

Las muertes por covid-19 totalizan hasta ahora 19.236, con 124 anotadas hoy, incluyendo los no residentes fallecidos en el estado, según el Departamento de Salud de Florida.

El diario Sun Sentinel, de Fort Lauderdale, publicó este viernes los resultados de una investigación periodística en la que se acusa al gobernador Ron DeSantis, republicano y cercano a Donald Trump, de manipular la información sobre el alcance de la pandemia y de tratar de confundir a la gente con informaciones engañosas.

Uno de los periodistas que realizó la investigación, Mario Ariza, dijo al canal televisivo CBS que pudieron comprobar que en la recta final de la campaña electoral el gobernador les prohibió a los funcionarios de salud estatales hablar en publico sobre el coronavirus.

La investigación está apoyada en centenares de documentos y en más de 50 entrevistas. Hasta ahora no ha habido respuesta del gobernador.

Desde el inicio de la pandemia, DeSantis se mostró reacio a aplicar medidas restrictivas tanto a comercios como escuelas y nunca ha ordenado que el uso de máscaras sea obligatorio a nivel estatal.

Por el contrario, la nueva alcaldesa del condado Miami-Dade, la demócrata Daniella Levine, anunció hoy una campaña para concienciar a la gente de que debe hacer su parte para frenar la propagación del virus.

La campaña, llamada "Podemos y lo haremos", alienta a evitar reuniones por Navidades, a usar mascaras, lavarse las manos y guardar siempre la distancia de seguridad.

Médicos y expertos en salud pública que acompañaron a Levine en una rueda de prensa virtual dijeron que el previsible aumento de casos provocado por los viajes y fiestas por Acción de Gracias aún no se ha sentido en Miami-Dade, pero va a llegar tarde o temprano.

Y el riesgo se va intensificar en las Navidades.

"Los casos de coronavirus están creciendo y debemos tomárnoslo muy en serio", dijo Levine, quien manifestó su preocupación por la posibilidad de un colpaso del sistema hospitalario.

La tasa de positividad en las pruebas cuyos resultados se conocieron hoy es del 7,49 %, pero en Miami-Dade, el condado más golpeado por la pandemia en Florida, es del 8,18 %.

Los casos acumulados hasta hoy en Miami-Dade son 238.813, 2.505 más que ayer, y las muertes 3.888 (+20).

En Broward, condado vecino a Miami-Dade, los casos llegaron a 111.629 (+1.112) y las muertes a 1.691 (+4).

A día de hoy había 4.334 personas hospitalizadas por covid-19 en Florida, de ellas 744 en Miami-Dade, según datos oficiales.

Desde el 1 de marzo ha habido uno 56.000 ingresos hospitalarios en Florida por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

La ocupación hospitalaria ha ido creciendo a medida que se ha afianzado esta nueva ola otoñal de covid-19. Actualmente está vacante solo un 20,60 % de las más de 4.800 plazas en unidades de cuidados intensivos que hay en Florida.

En cuanto a las camas de hospital en general, de las 48.096 existentes están vacías el 22,51 %.