Evans de la Fed dice estar cómodo con compra actual de bonos, no se opone a más alivio

4 dic (Reuters) - Charles Evans, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, dijo el viernes que está "cómodo" con el ritmo actual de compra de activos de la institución y señaló que es probable que siga así los próximos meses, hasta que haya más claridad sobre el panorama de la economía.

"No me opongo a una mayor expansión, es solo que no estoy seguro de cuál es el momento correcto", dijo Evans a los medios, agregando que puede que sea demasiado pronto para ofrecer más orientaciones sobre el plan de compra de bonos de la Fed.

"No veo necesariamente una necesidad de cambios en este momento", comentó.

No obstante, Evans indicó que, una vez que esté en marcha la distribución de la vacuna contra el coronavirus y haya más claridad sobre el enfoque del gasto fiscal con el nuevo Congreso, probablemente para la primavera boreal, podría ver la necesidad de hacer más con el programa de compra de bonos, sobre todo si las expectativas inflacionarias son demasiado bajas.

"Podría darse el caso de que solo necesitemos una mayor expansión nominal y monetaria, y eso podría significar que el tamaño de nuestro balance, de cómo estamos sacando la duración, sea mucho más importante de lo que muchos de nosotros estábamos argumentando en los últimos meses y años", agregó.

"Me preocupa un poco que como luchamos con tanta fuerza para que la inflación superara el 2% (...) tal vez el balance general deba ser mucho mayor (...) podría ser que se requiera algo mucho más grande para hacer que la inflación supere el 2%", agregó.

Con anterioridad, Evans calificó como "un poco decepcionante" un reporte gubernamental que mostró que los empleadores de Estados Unidos contrataron a menos personas de lo previsto el mes pasado que en cualquier otro momento desde que comenzó la recuperación del mercado laboral.

"Aún hay un largo camino por recorrer y con este ritmo necesitamos una vuelta del mercado laboral más fuerte", agregó en una conferencia en la Asociación de Bancos de Michigan, añadiendo que es optimista pese a todo en torno al panorama del 2021 por las "buenas noticias" sobre vacunas contra el COVID-19.

