España.- Madrid no permitirá festejos para celebrar las 12 campanadas de fin de año e impone cabalgatas acotadas

No se podrán organizar actos para festejar las 12 campanadas de fin de año en plazas o vías públicas



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La Comunidad de Madrid impondrá medidas para evitar aglomeraciones hasta el 8 de enero, según ha avanzado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, en la rueda de prensa para informar sobre la situación epidemiológica y asistencial por el Covid-19, donde ha señalado que no se podrán organizar actos para festejar las 12 campanadas de fin de año en plazas o vías públicas y las cabalgatas serán en recintos "acotados" y "con el público asistente sentado".



Las nuevas medidas "excepcionales y temporales" se publicarán este sábado en una orden de la Consejería de Sanidad y hacen referencia a la obligación de los ayuntamientos de adoptar medidas de control de aforo en aquellas vías o espacios públicos en los que se prevea una alta densidad de afluencia de personas, con la colaboración de las policías municipales.



"No se podrán organizar actos para festejar las 12 campanadas de fin de año en plazas o vías públicas", y "las cabalgatas de Reyes y los conciertos navideños en la vía pública solo podrán realizarse en recintos acotados, con el público asistente sentado y no se podrá superar el 50 por ciento del aforo", según ha señalado Zapatero.



Igualmente, los belenes y belenes vivientes solo se podrán instalar en recintos acotados, con un 50 por ciento del aforo, y se garantizará el respeto a la distancia mínima de seguridad. Los mismas condiciones se establecen para la entrega de cartas por parte de los niños a los ReyesMagos y Papá Noel.



Además, la Dirección General de Salud Pública va a limitar los aforos de todos los mercadillos que se organicen en la región del 75 por ciento actual al 50 por ciento.



Por otro lado, se suspende provisionalmente la concesión de nuevas autorizaciones para la celebración de actividades recreativas que requieran autorización de la Comunidad o de los ayuntamiento.



Estas medidas, que estarán recogidas en una orden de la Consejería de Sanidad que se publicará en el Boletín Oficial regional (BOCM) este sábado, estarán en vigor desde ese mismo día hasta el próximo 7 de enero incluido.



La Orden también recomienda a la población que organice sus compras con antelación para evitar las grandes aglomeraciones en calles y centros comerciales.



Asimismo, aconseja a los estudiantes que regresen a la residencia familiar para las vacaciones navideñas, que limiten las interacciones sociales y extremen las medidas de prevención los diez días anteriores a su regreso. Una vez en el domicilio, se recomienda limitar los contactos y respetar su burbuja de convivencia.



En el caso de los residentes de centros residenciales socio-sanitarios que realicen una salida más prolongada con motivo de las celebraciones navideñas, la Comunidad de Madrid recomienda que esta quede restringida a un único domicilio y manteniendo una burbuja de convivencia estable.



Desde la Consejería de Sanidad también se recuerda a los titulares de los alojamientos de turismo rural o viviendas de uso turístico que serán responsables del cumplimiento en sus establecimientos de las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias para hacer frente al Covid-19, así como de la vigilancia del cumplimiento de las limitaciones en cuanto a la agrupación de personas.



Igualmente, se recuerda también a los responsables de los establecimientos de hostelería reforzar la ventilación de los espacios interiores; y a los ayuntamientos que deben favorecer un mayor uso del espacio público al aire libre y a toda la población, que siempre que sea posible las actividades se realicen al aire libre.



AUTORIZA EL ESQUÍ EN LAS ESTACIONES DE LA REGIÓN



En cuanto a las estaciones de esquí, la Viceconsejería de Salud Pública y Plan Covid-19 entiende que "al ser una práctica al aire libre, si se mantienen los controles de acceso, distancia de seguridad y las medidas recomendadas para la hostelería, no existe ningún problema para practicar deportes de invierno" en las estaciones de la región.



PAPÁ NOEL Y LOS REYES MAGOS NO TENDRÁN RESTRICCIONES DE MOVILIDAD



Zapatero ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los niños, porque "ni Papá Noel ni los Reyes Magos se van a ver afectados por ninguna restricción de movilidad y podrán llegar a las casas de todos los madrileños". "Cuentan con la autorización de la Consejería de Sanidad para realizar su labor sin ningún problema, incluso si hace falta que les ayudemos, les ayudaremos encantados de la vida", ha agregado.