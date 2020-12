España.- Forcadell y Bassa regresan a prisión tras revocar el Supremo el tercer grado a los condenados por el 'procés'

04/12/2020 La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, se dirige a los manifestantes concentrados ante la cárcel de Wad-Ras, en Barcelona, minutos antes de su reingreso en prisión, este viernes 4 de diciembre del 2020. POLITICA DAVID OLLER - EUROPA PRESS



Llegan arropadas por Aragonès, Torrent y Vilalta, Jordà y Montse Bassa



BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)



La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha reingresado este viernes pasadas las 20.50 horas en la cárcel de Mujeres de Barcelona, Wad-Ras, después de que el Tribunal Supremo haya revocado este mismo viernes la concesión del tercer grado.



En un tuit recuperado por Europa Press, Forcadell, antes de entrar en prisión, ha declarado que "el conflicto entre Cataluña y España solo se puede solucionar hablando, dialogando y votando", y ha asegurado que ella no entra en prisión por haber sido la presidenta del Parlament, sino por haber sido la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana.



Ha alentado a "seguir trabajando para hacer un país más justo, más solidario y más libre", y ha pedido que se defienda siempre la libertad.



A su llegada a la cárcel, Forcadell ha expresado: "Muchas gracias por todo el apoyo que nos habéis dado siempre, sé que podemos confiar en vosotros, nunca os agradeceré suficiente todo el soporte recibido".



Forcadell ha enviado un mensaje a la población catalana de "persistir siempre", y acto seguido ha entrado en la cárcel, en la calle Doctor Trueta de Barcelona, arropada por el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès; el presidente del Parlament, Roger Torrent; la secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta, y el diputado de ERC en el Parlament, Ernest Maragall.



En un tuit recuperado por Europa Press, Dolors Bassa, antes de entrar en prisión, ha declarado: "Ahora volvemos a la gran represión, continuamos con las convicciones firmes, porque nuestras ansias de libertad colectiva no se acaban".



A las 20.25 horas, la exconsellera Dolors Bassa ha entrado en la prisión de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), donde ha llegado acompañada de la consellera de Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà, y la diputada de ERC en el Congreso y hermana de Bassa, Montse Bassa.



A su llegada a la cárcel, Bassa ha afirmado: "Hagan lo que hagan no nos rendiremos y seguiremos adelante y digan lo que digan el diálogo y la negociación estará siempre".



Bassa ha dicho que siente "rabia, impotencia e indignidad", pero que seguirán adelante, y ha dado las gracias a los manifestantes que estaban a las puertas de la cárcel, que le han respondido a gritos de 'Libertad'.



Las dos expolíticas han regresado a los centros después de que estos hayan recibido la notificación oficial del Tribunal Supremo de que se les revoca la aplicación del tercer grado, aprobados por las juntas de tratamiento y ratificados por un juez de vigilancia penitenciaria.



Tras recibirlas, se han puesto en contacto con ambas condenadas para informarles de que deben reingresar en los centros penitenciarios respectivos en cumplimiento de la decisión del Alto Tribunal.



MOVILIZACIONES



Previamente, un centenar de vehículos y unas 200 personas convocados por la ANC se han desplazado este viernes a partir de las 18.30 horas, desde once puntos de Barcelona, para protestar contra la revocación del tercer grado de los líderes independentistas presos, y sobre las 19 horas han llegado cinco columnas de coches a la prisión de Wad-Ras pitando con las bocinas.



Delante de la prisión de Wad-Ras se han concentrado los manifestantes movilizados a la espera de la llegada de Forcadell con banderas independentistas y gritando consignas como 'Libertad presos políticos', y han cantado el himno de Cataluña.



La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha hecho declaraciones a los medios delante de la prisión de Wad-Ras, y ha valorado que la decisión del Supremo de revocar la semilibertad de los nueve condenados por el proceso soberanista es "un episodio más de represión política".



Paluzie ha preguntado irónicamente: "¿Cómo quieres rehabilitar haber organizado un referéndum de autodeterminación que es un acto democrático?, ¿Cómo pretenden rehabilitar haber hecho una declaración de independencia parlamentaria democrática desde un Parlament democrático?, esto no es rehabilitable porque son actos políticos".



La presidenta de la Assemblea ha manifestado que "toda esta causa es una causa de represión y criminalización", y ha agradecido a todas las personas que se están manifestando constantemente y dan apoyo a los líderes independentistas presos, y ha ratificado que su objetivo es seguir trabajando para conseguir la independencia.



Tras las declaraciones de Elisenda Paluzie, los manifestantes han esperado a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, hasta las 21 horas, que ha sido cuando Forcadell ha llegado a pie por la calle Doctor Trueta y se ha parado a hablar con algunos de los manifestantes que le enviaban mensajes de apoyo.



A la misma hora, cerca de un centenar de personas también se ha concentrado a las puertas de la cárcel de Puig de les Basses, donde se ha hecho una marcha de vehículos convocada por la ANC desde varias localidades gerundenses, a la espera de Bassa.



MEDIDA PREMATURA



El tribunal que juzgó la causa del proceso soberanista ha acordado este viernes revocar el tercer grado penitenciario concedido a los 9 condenados por sedición, al considerar que se trata de una medida prematura.



Igualmente ha anulado la aplicación a todos ellos de las medidas de semilibertad que tenían en aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario por no estar dirigidas a un proceso de reinserción.



Los otros seis condenados ya estaban en la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), porque se les había suspendido cautelarmente el tercer grado a la espera de la decisión del Supremo, que ha llegado este viernes.