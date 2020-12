Eric Spoelstra asume que Miami llega a los entrenamientos con poco descanso

El entrenador de los Heat de Miami Eric Spoelstra con sus jugadores durante un tiempo muerto de un partido de la NBA. EFE/Rhona Wise/Archivo

Miami (EE.UU.), 3 dic (EFE).- El entrenador de los Heat de Miami, Eric Spoelstra, admitió este jueves, que su equipo, tras disputar las pasadas Finales de la NBA, llegan a los entrenamientos de la nueva temporada 2020-21 con poco descanso.

Pero era algo que tenían asumido y que trabajaban en la manera de compensar la nueva preparación para que no afectase al rendimiento de los jugadores.

Después de solo siete semanas de descanso luego de la derrota ante Los Angeles Lakers en las Finales de la NBA a mediados de octubre, el Heat ingresa a la campaña 2020-21 tratando de acumular un nuevo suministro de energía física y emocional necesaria para mantener la consistencia en la liga al nivel más alto.

Spoelstra dijo que los Heat se enorgullece de no usar excusas y por el contrario trabajan en destacar los aspectos positivos que rodean estas circunstancias.

"Históricamente esto es diferente", declaró este jueves Spoelstra durante una videoconferencia con periodistas. "Es un cambio más rápido para ese tipo de equipos, pero si vas constantemente a las Finales, tipos como Golden State Warriors o todos los equipos de LeBron James, nuestros antiguos equipos, esos cambios fueron también rápidos".

Ningún jugador gastó más energía emocional y física durante la impresionante carrera en la burbuja que los Heat hacia las Finales que el escolta All-Star Jimmy Butler.

Spoelstra reconoció que Butler, de 31 años, probablemente llegará a la temporada con un límite de minutos después de promediar 43 minutos por partido en las Finales.

Desde que aceptó firmar con los Heat el verano pasado, Butler ha sido abierto sobre cuánto ha disfrutado de la cultura trabajadora del equipo de Miami y se ha adaptado rápidamente a la estructura que Spoelstra y el presidente del Heat, Pat Riley, han construido durante las últimas dos décadas.

Pero el mensaje de Spoelstra fue de paciencia no solo para Butler sino también para varios otros veteranos de los Heat que se extendieron hasta el límite físico durante una carrera inesperada hacia las Finales.