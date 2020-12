En el Día del Médico, colombianos piden más condiciones para atender la pandemia

Decenas de médicos, enfermeras y personal de la salud marchan para denunciar el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran a causa de la flexibilización de las medidas para mitigar la propagación del coronavirus, hoy en Cartagena (Colombia). EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Cartagena (Colombia), 3 dic (EFE).- El personal de la salud en la caribeña Cartagena de Indias marchó este jueves para denunciar el alto grado de vulnerabilidad en que se encuentra a causa de la flexibilización de las medidas para mitigar la propagación del coronavirus, una movilización con motivo del Día del Médico.

Médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud se manifestaron en Colombia para pedir mejores condiciones de bioseguridad y para homenajear a sus compañeros muertos a causa de la covid-19, pandemia que deja en el país 1.334.089 contagios y 37.117 fallecidos.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), en Colombia 20.845 profesionales de la salud han sido positivos para coronavirus y de estos 102 han fallecido.

El médico y miembro de la junta directiva del Sindicato de los Profesionales y Trabajadores Tercerizados de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias (Asotraese), Alejandro Páez, dijo a Efe que "se están saturando los centros de salud y eso está haciendo que el contagio crezca y que la infección avance".

Recordó que desde el principio de la pandemia, cuando Cartagena era una de las ciudades más afectadas y presentaba un elevado número de casos y muertes por covid-19, "conseguir que al personal de la salud le dieran en las empresas los implementos de bioseguridad (de buena calidad) ha sido una lucha titánica".

"Ahora, en esta falsedad de que disminuyó el dichoso pico de la curva se han relajado las medidas de bioseguridad y están, por ejemplo, abriendo los servicios de consulta externa que se podían prestar por teleconsulta o por medios no presenciales, entonces se están saturando los centros de salud otra vez", dijo.

También denunció la tercerización de los trabajadores de la salud que solo en la ESE Hospital Local Cartagena de Indias alcanza el 95 % del personal, "lo cual es abiertamente ilegal más cuando la mayoría somos trabajadores misionales y no podemos tener contratación temporal".

"El proceso de la misión de prestar servicios de salud no es transitorio, es permanente", reclamó.

Aseguró que es la corrupción política de Cartagena la que no permite que se formalice el trabajo de los empleados de la salud en la ciudad, porque empresas como la ESE Hospital Local Cartagena de Indias son "feudos electorales de los políticos de turno".

Por su parte, el Ministerio de Salud agradeció a los 122.000 profesionales "por su compromiso, entrega y sacrificio durante esta pandemia para cuidarnos a todo" y exaltó "sus esfuerzos y aportes a la salud".