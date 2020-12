En cuarentena el primer ministro estonio tras un contacto con un positivo

EFE/EPA/JOHANNA GERON/Archivo

Berlín, 4 dic (EFE).- El primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, se aisló de forma preventiva este viernes y canceló su agenda tras conocer que había tenido contacto directo con una persona que posteriormente dio positivo por coronavirus.

"Voy a hacerme una prueba para asegurarme que las reuniones que mantuve hoy no fueron infecciosas para otra gente. A continuación permaneceré aislado", indicó Ratas en un comunicado.

La reunión de trabajo con la persona con covid-19 tuvo lugar el miércoles, pero el infectado no supo que era positivo hasta este viernes. De inmediato se informó al primer ministro estonio a través de la Junta de Sanidad.

Ratas se encontraba en ese momento de visita en el condado de Ida-Viru (noreste de Estonia) y tuvo que cancelarla de forma abrupta para regresar a Tallín.

"He cancelado mi visita a Ida-Viru inmediatamente y me voy a hacer una prueba", indicó el primer ministro, que subrayó que "durante toda la visita llevó una mascarilla y mantuvo la distancia" de seguridad.

Varios líderes europeos han estado de forma preventiva en cuarentena tras conocer que habían estado en contacto con una persona contagiada por coronavirus, como el primer ministro sueco, Stefan Löfven, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y la canciller alemana, Angela Merkel.

No obstante, sólo el primer ministro británico, Boris Johnson, desarrolló la enfermedad.