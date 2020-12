El Niza despide a Vieira como entrenador tras cinco derrotas consecutivas

EFE/EPA/MARIUS BECKER/Archivo

París, 4 dic (EFE).- El Niza anunció este viernes la destitución de Patrick Vieira como entrenador, una decisión que se toma tras la derrota contra el Bayer Leverkusen (2-3) en la Europa League, la quinta consecutiva del equipo.

El conjunto galo indicó en un comunicado que el club le informó del despido después de ese partido y señaló que la dirección del equipo profesional queda desde hoy en manos de su adjunto, Adrien Ursea.

Vieira, exinternacional francés nacido en Dakar hace 44 años, llegó al banquillo del Niza en junio de 2018. Después de su paso por el New York City, ese club francés fue su primera experiencia europea como entrenador.

"Ha puesto todo su corazón y profesionalidad al servicio del Niza en estos 30 meses de aventura común", aseguró la institución en su nota, en la que le agradeció "sinceramente" su implicación en el desarrollo del club.

La cadena pública francesa señaló este viernes que aunque Vieira sabía que su puesto estaba en peligro tras las sucesivas derrotas, no quería abandonarlo.

"Pelearé por quedarme el máximo tiempo posible", había dicho este jueves al diario deportivo L'Équipe tras perder contra los alemanes. Añadió que hizo todo lo posible y que no puede reprochar nada a los jugadores.