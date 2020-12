EEUU.- La ONU pide "clemencia" ante la ejecución de una mujer en EEUU por la "inadecuada" asistencia legal que recibió

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Un grupo de diez expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas ha expresado su "seria" preocupación este jueves ante el aplazamiento de la ejecución de Lisa Montgomery para el 12 de enero y ha pedido al Gobierno estadounidense "clemencia" para la acusada porque "no recibió suficiente asistencia jurídica" durante su juicio.



Según estos expertos, los traumas que había sufrido Montgomery y las cuestiones de salud mental no fueron presentadas "satisfactoriamente" durante su juicio en 2007, en el que fue acusada por estrangular a una mujer de Misuri que estaba embarazada de ocho meses. La mató y le extirpó el bebé, que se llevó secuestrado.



Montgomery "fue víctima de un nivel extremo de abuso físico y sexual a lo largo de su vida contra el que el Estado nunca le brindó protección y para el que no ofreció remedios", ha denunciado los expertos de la ONU, además "sufrió varias afecciones de salud mental que el Estado no atendió".



Tras la negligencia que denuncia en su defensa, han asegurado que "el Estado la traicionó una vez más, dejando de considerar estos hechos esenciales y determinantes como circunstancias atenuantes".



Un comunicado emitido por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) explica que la acusada fue víctima de "una horrible crueldad" que comenzó cuando tenía once años, sometida a múltiples violaciones y forzada a prostituirse a los 15 años.



Después de casarse, Montgomery fue víctima de nuevos abusos, algunos de los cuales fueron grabados, señala el organismo, además fue forzada a someterse a un tratamiento de esterilización, entre otros abusos domésticos y sexuales.



Según el documento, al menos un agente de Policía, un juez y un administrador escolar fueron informados o sospecharon de que estaba sufriendo estos abusos, pero no tomaron "ninguna medida para ayudarla".



Por último, la ONU ha señalado que el juicio estuvo marcado por la discriminación de género, a través de la utilización de un lenguaje y estereotipos discriminatorios por parte de los fiscales.



"Las normas internacionales son claras: la pena de muerte siempre es arbitraria e ilegal cuando el tribunal ignora o descarta hechos esenciales que pueden haber influido significativamente en las motivaciones, la situación y la conducta de un acusado condenado a la pena capital", puntualizan los expertos.



De llevarse a cabo, Montgomery sería la primera mujer ejecutada desde 1953. La anterior fue Bonnie Brown Heady, condenada por secuestro y asesinato y ajusticiada el 18 de diciembre de 1953, según el registro de la Oficina de Prisiones. Ese mismo año fue ejecutada en la silla eléctrica Ethel Rosenberg, condenada junto a su marido Julios por un delito de espionaje para la Unión Soviética.



Las ejecuciones a nivel federal se han reanudado este año en Estados Unidos tras 17 años sin muertes de este tipo. En lo que va de año ha habido siete ajusticiamientos, mientras que desde 1960 solo habían sido ejecutadas cuatro.



En el caso de Montgomery, se ha aplazado su ejecución por inyección letal al 12 enero, días antes de que asuma el cargo el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se ha mostrado contrario a la pena de muerte.