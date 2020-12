EEUU.- El Senado de EEUU presenta un proyecto de ley que frenaría la retirada de tropas de Alemania propuesta por Trump

29/11/2020 El presidente saliente de EEUU, Donald Trump. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL CHRIS KLEPONIS - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTA



El texto también condena "las agresiones" de China y contempla "numerosas políticas para contrarrestar a Rusia" y sanciones a Turquía



Trump amenaza con el veto después de que el Senado no incluyera restricciones a los gigantes tecnológicos



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Los dos máximos responsables del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, el republicano Jim Inhofe y el demócrata Jack Reed, han alcanzado un acuerdo acerca de la nueva Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) para 2021, la cual frenaría los intentos del presidente saliente, Donald Trump, de sacar a las tropas estadounidenses de territorio alemán.



"Tal como lo ha hecho el Congreso durante los últimos 59 años consecutivos hemos llegado a un acuerdo bipartidista y bicameral en relación a la NDAA de 2021, con la que no solo tendremos los mejores aviones, barcos y tanques, sino que nuestras fuerzas estarán en los lugares y en los momentos correctos con las capacidades adecuadas", reza el comunicado.



A su vez, el texto "rechaza la agresión de China al establecer una iniciativa de disuasión en el Pacífico e incluye numerosas políticas para contrarrestar a Rusia y otros adversarios potenciales".



La legislación, que aún debe ser aprobada por el Congreso, prohibiría la retirada de los cerca de 34.500 soldados que Washington tiene desplegados, así como el resto de tropas asentadas en otros enclaves estratégicos para Estados Unidos, como Afganistán o Corea del Sur.



El texto también incluye posibles sanciones a Turquía debido a su adquisición del sistema de defensa aérea ruso S-400.



EL VETO DE TRUMP



Lo que finalmente ha quedado fuera del proyecto de ley han sido las restricciones a los gigantes tecnológicos, tal y como pretendía Trump, quien en las últimas semanas ha estado intentando vincular a las empresas de redes sociales con el fraude electoral del que afirma, sin pruebas, haber sido víctima durante las pasadas presidenciales.



Al conocerse el texto presentado por el grupo de senadores republicanos y demócratas, el todavía jefe de la Casa Blanca ha dado a Inhofe una "última oportunidad" para incluir una cláusula en este sentido, según se puede leer en su cuenta de Twitter.



"Muy tristemente para nuestra nación, parece que el senador Jim Inhofe no incluirá la cláusula de rescisión de la Sección 230 en el Proyecto de Ley de Defensa. Muy malo para nuestra Seguridad Nacional e integridad electoral. Última oportunidad para hacerlo. ¡Lo vetaré!", ha advertido.



A finales de julio, Estados Unidos anunció la retirada de unos 12.000 soldados de los 34.500 aproximadamente que mantiene de manera permanente desplegados en Alemania, en donde dispone de una de sus mayores bases militares en el extranjero, para reubicarlos en otros países de la OTAN.



Trump ya había avisado un mes antes de que reduciría las tropas norteamericanas en Alemania a un máximo de 25.000, tras sus críticas a Berlín al considerar que destinaba un exiguo gasto en defensa, muy por debajo del 2 por ciento del PIB, fijado por la OTAN.