Economía.- La inflación en Venezuela asciende hasta el 3.045% en noviembre, según la Asamblea Nacional

02/12/2020 Un mural de Nicolás Maduro en una calle de Venezuela



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La inflación acumulada hasta noviembre en Venezuela alcanzó el 3.045,92%, mientras que la mensual escaló hasta el 65,7%, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora al régimen de Nicolás Maduro, publicados este viernes.



Por su parte, durante el mes de noviembre el bolívar, la moneda de Venezuela, se depreció un 104%, mientras que la tasa de inflación en tasa interanual se situó en el 4.087%.



El diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la AN, José Guerra, ha explicado que la inflación del 65% durante el mes de noviembre se debió principalmente a la depreciación del bolívar frente a otras divisas como el dólar.



"Hay una discrepancia entre el crecimiento del dólar en 104% y una sobrerreacción de los precios ante la depreciación de la moneda", ha apostillado Guerra.



El diputado y economista ha explicado la situación señalando que "hay una cantidad de dinero que sale a la calle e impacta", lo que hace que el tipo de cambio reaccione al alza y a su vez los costes y los precios suben, por lo que el tipo de cambio queda rezagado haciendo que el Banco Central de Venezuela emite más bolívares para tratar de responder ante dicha situación.



Guerra ha incidido en que existe una desproporción entre el ritmo que crece la cantidad de dinero, que es del 60% o más, y lo que crece la producción. "Hay un exceso de oferta monetaria con respecto al nivel de producción", ha detallado el diputado, quien ha advertido de que el problema principal para Venezuela actualmente "es la hiperinflación, si no se resuelve la hiperinflación no se puede resolver ningún otro problema".



Para Guerra la solución a esta situación se basa en detener la emisión monetaria y lograr fuentes de financiación como el Fondo Monetario Internacional (FMI) con un acuerdo de facilidad ampliada, lograr la estabilidad de la tasa de cambio y un acuerdo político a nivel nacional que haga posible el financiamiento externo.



"Venezuela requiere liquidez de organismos multilaterales. Es una situación que no se puede obviar, el Banco Central de Venezuela puede controlar el bolívar, pero no controla los dólares porque ésta obedece a otra lógica", ha sentenciado Guerra.