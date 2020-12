Duelo por la redención

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, en una foto de archivo. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Sevilla/Madrid, 4 dic (EFE).- Sevilla y Real Madrid dirimen un duelo de urgencias, en el que ambos buscarán la redención ante la negativa trayectoria de los madridistas, con su presencia en los octavos de la Liga de Campeones en peligro y Zinedine Zidane cuestionado, y tras el borrón mayúsculo de los sevillistas por el 0-4 del miércoles ante el Chelsea.

En un duelo de fuste y con el cuarto puesto de LaLiga en juego, condicionado por la imposibilidad de que el Ramón Sánchez-Pizjuán vibre como en las grandes citas por la pandemia de COVID-19, el Sevilla aguarda esta oportunidad para pasar página y cambiar la imagen nefasta que dio en su último choque.

En él fracasó y rozó el ridículo su segunda unidad, al revolucionar en exceso su once Julen Lopetegui, dar descanso a muchos titulares y demostrar que priorizaba la Liga y la visita, siempre peligrosa, del Real Madrid, esté en la racha que esté, después de que su equipo ya tuviera asegurado su pase a los octavos de 'Champions'.

La consiga, por ende, es mejorar esa imagen manchada ante el Chelsea y tirar de sus hombres habituales para seguir la escalada en Liga, en la que el Sevilla encadena tres triunfos (Osasuna y Celta en casa más Huesca fuera) y quiere seguir progresando pese a una pretemporada atípica y a un calendario muy cargado, con tres partidos por semana.

Lopetegui mantiene bajas notables por las lesiones del meta checo Tomas Vaclík y de los laterales izquierdos Sergio Escudero y el argentino Marcos Acuña, un problema persistente en esa última demarcación ocupada por el central holandés Karim Rekik y Aleix Vidal, a pierna cambiada, en la segunda parte de Huesca.

Aún así, el conjunto del barrio de Nervión presentará un once más reconocible con el regreso de jugadores a los que el técnico vasco reservó ante el Chelsea como el central galo Koundé, los medios Jordán, el brasileño Fernando y quizás Óliver Torres, que se disputaría un puesto con el croata Rakitic o Munir, y el neerlandés Luuk de Jong.

El entrenador sevillista recupera al delantero Carlos Fernández y al meta Yassine Bono tras superar ambos el coronavirus, algo fundamental en el caso del marroquí por la lesión de Vaclík que obligó a dar la alternativa al joven Alfonso Pastor ante los londinenses; así como al extremo Suso Fernández, con opciones menos probables de ser titular.

El Real Madrid inicia en Sevilla una semana decisiva para el rumbo que tomará su temporada. Dos duelos de altura en Liga, ante el equipo de Nervión y el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid, y una 'final' a las primeras de cambio en la Liga de Campeones entre medias, jugándose todo a una carta ante el Borussia Mönchengladbach.

Los encara inmerso en una crisis de resultados y de identidad. Convertido en un equipo vulnerable que paga caras las bajas de hombres importantes, con poca pegada y tras perder la seguridad defensiva que le impulsó a la conquista de la última Liga tras el confinamiento. Un punto de los últimos nueve en la competición doméstica, con una última derrota repleta de impotencia ante el Alavés, obligan a la reacción si no quiere ver alejarse en exceso la cabeza de la clasificación.

Zidane pide a gritos el regreso de Sergio Ramos, acusando la ausencia de su columna vertebral sin el despliegue físico del uruguayo Fede Valverde y la calidad en ataque del belga Eden Hazard. El capitán regresó a la dinámica de grupo en el último entrenamiento y con la cita clave europea en el horizonte, parece poco probable que el técnico fuerce su reaparición ante el equipo en el que dio sus primeros pasos en la elite.

Puede tener opciones de entrar en el centro de la defensa el brasileño Militao, tras ver desplomarse la seguridad que ofrecieron ante el Inter de Milán la pareja Varane-Nacho en una defensa que seguirá contando con la baja importante en el lateral derecho de Dani Carvajal.

Ha dejado de ser intocable Zidane, el técnico de las tres Ligas de Campeones consecutivas y ahora centro de la crítica por sus decisiones y cambios tardíos. No da con la tecla condicionado por las bajas y un calendario cargado que no para. Quiere recuperar el gol, ayudado por la vuelta de Karim Benzema ya en Ucrania. En el tridente tiene opciones de entrar el brasileño Vinicius con Marco Asensio que mejoró su nivel pero sigue sin gol. Mientras, Luka Jovic se ha recuperado de coronavirus pero ha pasado a ser la última opción del 9 tras ver como le adelantó Mariano.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Jordán, Fernando, Rakitic u Óliver Torres; Ocampos, De Jong, Munir.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Odegaard; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 16.15.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Sevilla (5º, 16 puntos); Real Madrid (4º, 17).

La clave: El acierto en las dos áreas y la capacidad de recuperación de ambos equipos después de dos derrotas muy dolorosas en la Liga de Campeones.

El dato: El técnico madridista, el francés Zinedine Zidane, en sus etapas como futbolista y como técnico, ha perdido en cinco de sus nueve visitas al Ramón Sánchez-Pizjuán, con un balance que se completa con dos empates y el mismo número de derrotas.

Las frases:

Julen Lopetegui: "El Real Madrid siempre es peligroso y en estas situaciones, incluso más".

Zidane: "Tenemos que puntuar en Sevilla; hay que hacer un gran partido ante un rival muy bueno".

El entorno: Segundo partido consecutivo del Sevilla en su estadio, de nuevo sin el empuje que siempre le da su afición debido a la pandemia y tras el decepcionante 0-4 encajado el miércoles en la Champions ante el Chelsea.