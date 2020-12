Coudet destaca la "solidez defensiva" y que el Athletic no tirara a puerta

El entrenador del Celta de Vigo, el argentino Eduardo Coudet, en el partido frente al Athletic de Bilbao, de la duodécima jornada de LaLiga Santander disputado este viernes en San Mamés. EFE/Luis Tejido.

Bilbao, 4 dic (EFE).- El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta, destacó que una de las claves de la victoria lograda en San Mamés (0-2) fue que la "solidez defensiva" mostrada por su equipo impidió que el Athletic Club disparara entre los tres palos en todo el partido.

"Es un dato importante. Valoro mucho no haber recibido situaciones en contra porque jugamos con línea adelantada y eso quiere decir que vamos mejorando de evitar transiciones de los rivales. Se ve al equipo con actitud y juego y que no negocia el trabajo ni el sacrifico", se felicitó Coudet.

El técnico celtista comentó además que tras este segundo triunfo consecutivo "el ánimo" de sus futbolistas "está bien", si bien avisó que deben tener "tranquilidad".

"Sabemos que la liga es muy pareja y todos los partidos presentan distintas dificultades. Hay que tener calma, pero me parece que el esfuerzo de los jugadores se ve. Otro triunfo que es exclusivamente de ellos. Es un grupo que trabaja de la mejor manera, con gran exigencia, y vamos a seguir mejorando", destacó.

Sobre el partido, el 'Chacho' Coudet apuntó además que en la primera mitad, a pesar de no disponer de jugadores para imponerse "desde lo físico" al Athletic, no rehuyeron "disputar ningún balón" antes de "madurar e ir creciendo" en la segunda parte para "crear situaciones más claras de gol".