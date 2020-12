Coronavirus.- Suiza y República Checa mantendrán abiertas las estaciones de esquí durante las vacaciones de Navidad

07/01/2017 Imagen de archivo de una estación de esquí POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA LLEIDA ECONOMIA FGC



VIENA, 4 (DPA/EP)



Las autoridades de Suiza y República Checa han informado este viernes de que las estaciones de esquí seguirán abiertas de cara a las vacaciones de Navidad y a pesar de la presión ejercida por países como Alemania, Francia e Italia para lograr su cierre en plena pandemia de coronavirus.



Berna ha decido así que permitirá a este tipo de resort operar, si bien será necesario obtener un permiso que dependerá de la incidencia de casos de coronavirus, tal y como ha explicado el Gobierno.



Entre los requisitos se encuentran una capacidad adecuada para realizar test de COVID-19, la monitorización y el rastreo de contagios y tener camas libres en los hospitales.



Las pistas solamente podrán ser utilizadas con un aforo máximo de dos tercios de su capacidad normal. Además, las mascarillas serán indispensables. Suiza se suma así a Austria, que también ha decido dejar abiertas las pistas de esquí por el momento.



República Checa, por su parte, ha indicado que abrirá las pistas de esquí desde el 18 de diciembre, según ha confirmado el ministro de Sanidad, Jan Blatny, este mismo viernes.



"Creemos que mucha gente realmente va a la montaña para hacer deporte y no por puro entretenimiento", ha dicho Blatny, que ha explicado que el país no espera un mayor flujo de turistas durante las vacaciones.



El presidente del país, Andrej Babis, ha matizado en este sentido que "en Austria la apertura de las pistas se hace para su propia gente", por lo que "aquí deberíamos hacer lo mismo".



No obstante, el país se encuentra aún bajo un estado de emergencia a causa de los contagios. En el último día se han registrado en República Checa otros 4.624 casos.