Coronavirus.- Hong Kong suma 90 casos más de coronavirus y registra una nueva muerte por segundo día consecutivo

China registra otra quincena de casos procedentes del exterior y dos de transmisión local en la región autónoma de Mongolia Interior



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Hong Kong ha sumado 90 contagios más este jueves, lo que significa que la ciudad ha alcanzado un acumulado de 6.589 casos, después de varios días registrando cifras de récord, y ha confirmado la muerte de otro paciente más, y ya suma 111, la segunda consecutiva y la tercera en lo que va de semana.



Mientras tanto, las autoridades sanitarias locales han mostrado su preocupación debido a que un tercio de estos nuevos contagios no han podido ser rastreados y ante la posibilidad de un nuevo brote en uno de los hospitales públicos de la ciudad, después de que una de sus pacientes diera positivo cuando iba a ser dada de alta.



De cara a la campaña navideña, en la que se espera una importante llegada de personas a la ciudad, varios hoteles han presentado ya su credenciales para acoger a los ciudadanos extranjeros a los que se les exigirá pasar un periodo de cuarentena, ha contado el diario 'South China Morning Post'.



De los últimos 90 casos, 31 no han podido ser rastreados, mientras que once de ellos proceden del exterior, de vecinos regionales como los asiáticos Indonesia, Filipinas, o Japón, así como de Nepal, Pakistán, Francia y Rusia.



A su vez, el Ministerio de Salud de China ha confirmado en esta ocasión una quincena casos de coronavirus procedentes del extranjero, así como otros dos de transmisión local, ubicados en la región autónoma de Mongolia Interior.



La cifra de casos de COVID-19 importados ha ascendido a 3.904 en China y el total de positivos a nivel nacional a 86.584, aunque la de fallecidos continúa siendo 4.634.



De los últimos quince contagios del exterior, nueve han sido registrados en el municipio de Shanghái, así como otros dos en las provincias de Fujian y Henan, respectivamente. Las regiones provinciales de Shandong y Cantón han sumado cada una un positivo más.



Por otra parte, la cartera de Salud ha informado de que doce personas han recibido el alta médica en las últimas 24 horas, aunque 271 pacientes continúan ingresadas, cinco de ellas en estado grave. El número de recuperados es de 81.679.



A su vez, 429 personas que habían mantenido contacto directo con personas contagiadas han concluido en estas últimas 24 horas su estancia en instalaciones médicas, aunque todavía hay 7.077 bajo observación.