Coronavirus.- Alemania eleva el balance diario de coronavirus con más de 23.000 casos y suma 432 muertos

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 23.449 casos nuevos y 432 muertos, frente a los 22.046 contagios y los 479 fallecidos de la jornada anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas.



Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.130.238 personas contagiadas y 18.034 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, la cifra asciende a 820.600 personas curadas, incluidas 20.600 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.



Las regiones alemanas más afectadas por la pandemia son Renania del Norte-Westfalia (276.697 casos y 3.793 fallecidos), Baviera (222.360 contagiados y 4.156 muertos) y Baden-Wurtemberg (159.013 positivos y 2.919 víctimas mortales). En Berlín el balance se eleva a 68.508 personas contagiadas y 641 decesos.



Alemania se convirtió el 27 de noviembre en el duodécimo país del mundo con más de un millón de personas contagiadas, después de Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Rusia, España, Reino Unido, Italia, Argentina, Colombia y México.



En este contexto, la canciller alemana, Angela Merkel, trató de dar ánimos a los ciudadanos alemanes y apeló a su responsabilidad en su mensaje de vídeo semanal emitido el sábado, con el argumento de que cada persona "puede hacer algo" para frenar la pandemia, usando mascarilla y respetando las medidas de seguridad higiénico-sanitarias.



"Hemos recorrido un largo camino", afirmó la jefa del Gobierno de Berlín. Tras reconocer que desde que comenzó la pandemia han sucedido muchas cosas, Merkel recordó que a principios de año había que lidiar con un virus que entonces era prácticamente desconocido.



"Hoy sabemos mucho más sobre las formas de contagio, las posibilidades de protegernos, los síntomas y las opciones de tratamiento", destacó. Además, resaltó que las vacunas contra el coronavirus están desarrollándose en un tiempo récord y que no habrá que esperar hasta el último momento para tenerlas sino que estarán disponibles en "un futuro probable" gracias a los esfuerzos de los investigadores.



"Si esta pandemia tiene algo bueno por completo es esto: demuestra que los humanos somos capaces cuando ponemos nuestras mentes en ello, cuando actuamos con perseverancia y creatividad, cuando cruzamos las fronteras y trabajamos juntos", subrayó.



La canciller dijo que el reto no es solo para los científicos sino para todos los ciudadanos. "No, todos nosotros podemos hacer algo. Todos pueden hacer algo", señaló, en referencia a las medidas para evitar los contagios, como el uso de las mascarillas, la distancia social o la ventilación en espacios cerrados.



Merkel afirmó que antes de esta crisis era impensable que se destinaran miles de millones de euros en ayudas contra la pandemia. "Pero lo hacemos porque nadie puede evitar el hecho de que la pandemia le haya creado problemas", explicó.



La canciller pidió a la población alemana que siga cumpliendo las normas para evitar contagios durante el periodo de Navidad. "Porque experimentaremos que ha valido la pena. Porque todos juntos seremos más fuertes que el virus", concluyó.