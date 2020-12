Comienza la instalación de mesas en Venezuela para las legislativas del domingo

Un hombre pasa afuera de una de las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE), el 6 de noviembre de 2020 en Caracas (Venezuela). EFE/MIGUEL GUTIERREZ

Caracas, 4 dic (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela comenzó este viernes a instalar las mesas de votación para las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo y que no contarán con la participación de la oposición liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó.

"Hoy 4 de diciembre se lleva a cabo la instalación de las mesas electorales para las elecciones a la Asamblea Nacional (Parlamento) 2020. El Poder Electoral avanza en el cronograma electoral y garantiza la transparencia del proceso", dijo el CNE en su cuenta de Twitter.

La institución indicó que el proceso de instalación de mesas contó con la observación de los veedores internacionales que han llegado al país y que, según han informado los rectores electorales anteriormente, son más de 200.

Para las elecciones del domingo están llamados a votar 20,7 millones de venezolanos y el CNE ha dicho que serán instaladas 29.622 mesas en 14.221 centros de votación a lo largo del país.

Las elecciones del domingo han sido cuestionadas por parte de la comunidad internacional, entre ellos la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), pues consideran que no es un proceso transparente ante la intervención de partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de ser afín al chavismo.

El Supremo puso al frente de estos partidos a antiguos militantes que fueron expulsados y acusados por sus excompañeros de corruptos.

Tras esa decisión, los partidos, con sus nombres, colores y símbolos, estarán en la tarjeta electoral pero no bajo el liderazgo de aquellos políticos que fueron elegidos por la militancia, sino de los impuestos por el TSJ.

Ante esto, la oposición liderada por Guaidó ha convocado a una consulta ciudadana para preguntar a los venezolanos si rechazan las elecciones del domingo, si exigen la salida del Gobierno de Nicolás Maduro y si se convocan a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias.

La consulta se realizará entre el 7 y 12 de diciembre de forma digital y, el último día, se hará de forma presencial.