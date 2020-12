Colombia.- Imputan a 28 personas por el caso Hidroituango, entre ellas al excandidato presidencial Sergio Fajardo

04/12/2020 El excandidato presidencial colombiano Sergio Fajardo es uno de los imputados en el caso Hidroituango.. La Controlaría General de Colombia ha imputado este jueves a 28 personas por el caso de la presa de Hidroituango, entre ellos al que fuera candidato presidencial y antiguo gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, así como al actual responsable de este departamento y exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria. POLITICA EL TIEMPO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La Controlaría General de Colombia ha imputado este jueves a 28 personas por el caso de la presa de Hidroituango, entre ellos al que fuera candidato presidencial y antiguo gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, así como al actual responsable de este departamento y exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria.



De los 28 imputados, 19 son funcionarios o exfuncionarios, entre los cuales también está el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, y tendrán que responder ante la justicia por un presunto agravio de 4.100 millones de pesos colombianos (unos 973 millones de euros), el daño al erario que se generó por las irregularidades en Hidroituango entre el 2008 y 2015, en las que el órgano ha señalado responsabilidades individuales.



Aunque de momento la Contraloría no ha decretado ninguna medida cautelar de incautación de los bienes de los investigados, no se descarta que lo pueda hacer en un futuro, según ha señalado el vicecontralor general, Julián Mauricio Ruiz, tal y como recoge 'El Tiempo'.



Según la investigación, las irregularidades cometidas durante la construcción del proyecto han significado varias consecuencias, entre ellas que no se cumpliera con el objetivo de generar la energía que ya había sido contratada y acordada para el 2018. Es decir, la hidroeléctrica debería haber estado operativa para ese año y no lo estaba.



En este sentido, la Controlaría señala que Hidroituango había prevendido 2,9 millones de kilovatios de energía al día entre diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2038. Por esto, se ha estimado un agravio de 1.100 millones de pesos (unos 261 millones de euros) de pérdida.



Por otra parte, la investigación señala los grandes aumentos de costos que tuvo Hidroituango, ya que se había estimado que costaría 6.000 millones de pesos (1,4 millones de euros) y terminó costando 13.000 millones de pesos (unos tres millones de euros).



Además de los impactos económicos, se cuentan los impactos ambientales, ya que en abril del 2018 se derrumbó un túnel de desvío del río Cauca, sobre el que está construida la presa, lo que causó alertas en su estabilidad, riesgos sociales y medioambientales.



"Además de haber millonarios recursos públicos en juego, Hidroituango es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que ha desarrollado el país", ya que de él "depende buena parte de la demanda energética de Colombia", según el contralor general, Carlos Felipe Córdoba.



Tras la confirmación de las imputaciones, Fajardo, que se perfila como candidato para las próximas elecciones presidenciales colombianas, ha asegurado a través de un comunicado que "siempre he respondido por nuestras actuaciones y lo seguiré haciendo".



Aunque ha recalcado que "este es el inicio de una investigación formal de índole administrativa y no una condena. Vivo bajo la convicción de que la verdad y la decencia salen adelante, aunque a veces se demoren", ha subrayado.



Hidroituango es el nombre que se otorgó a la presa hidroeléctrica construida sobre el río Cauca, en el municipio de Ituango --departamento de Antioquia--, cuya construcción se planteó como una de las más ambiciosas infraestructuras del país, que además supondría una importante parte del suministro eléctrico.



No obstante, la demora en los trabajos de construcción y de inauguración han puesto en duda la eficacia del proyecto, mientras que ha recibido múltiples denuncias y críticas por parte de organizaciones sociales y ambientales por los impactos que ha tenido su construcción sobre las poblaciones y sobre el medioambiente.