Chivas con la moneda en el aire y Pumas casi desahuciado en semifinales del fútbol mexicano

Mientras el Guadalajara tiene su eliminatoria ante el León en suspenso, los Pumas buscarán ante Cruz Azul un auténtico milagro el fin de semana cuando se disputen los partidos de vuelta de las semifinales del torneo Guard1anes-2020 (ex Apertura-2020) del fútbol mexicano.

El miércoles pasado, las Chivas del Guadalajara rescataron el empate 1-1 ante 'La Fiera' leonesa en el estadio Akron.

Por su lado, los Pumas se desdibujaron y cayeron 4-0 ante un Cruz Azul, que resolvió el juego de ida en el estadio Azteca antes de los 15 minutos.

- Moneda en el aire -

La primera semifinal entre Guadalajara y León tuvo dos facetas: un primer tiempo de hastío y una segunda mitad más dinámica y excitante.

Para ambas situaciones fue necesaria la actitud del Guadalajara, primero para tratar de contener el avance a toque de pelota del León y luego jugar con su técnica y ligereza para buscar el empate.

Esta versatilidad hace pensar a Víctor Manuel Vucetich, director técnico del 'Rebaño', que "tenemos elementos para contrarrestar al León".

Para avanzar a semifinales, las Chivas están obligadas a ganar por cualquier marcador o a empatar a partir de dos goles.

"Chivas tiene que salir a ganar, tenemos que ser muy inteligentes y muy determinados, por supuesto que tenemos el compromiso de salir por la victoria", admitió Vucetich.

Ignacio Ambriz, técnico del León, confía que este sábado en el estadio Nou Camp sus jugadores volverán a comportarse como lo hicieron en el primer capítulo de la serie: "Fuimos superiores al Guadalajara la mayor parte del partido".

- Heridos de muerte -

El jueves en el estadio Azteca, el Cruz Azul dio un contundente golpe de autoridad: a los 12 minutos con ocho segundos ya ganaba 3-0 y aumentó la cuenta a 4-0 en un contragolpe en tiempo de compensación.

El equipo celeste puso así un pie y la mitad del otro en la final, "pero seguimos sin ganar nada", apuntó el director técnico uruguayo Robert Dante Siboldi quien advirtió que su equipo saldrá el domingo a la cancha del estadio Olímpico Universitario con la misma ambición y actitud: "no vamos a cambiar el planteamiento, vamos a jugar y a proponer".

En el bando de los felinos, que habían causado sensación durante la campaña, el golpe anímico fue demoledor, incluso para el entrenador argentino Andrés Lillini.

"En los primeros minutos de un partido definitorio perdimos todo lo que hicimos en la fase regular. Ante una derrota de esta magnitud, en una etapa decisiva, tenemos que trabajar sólo en lo anímico", dijo el adiestrador de los felinos.

Para avanzar a la final, los Pumas deben devolver el 4-0 o ganar por cinco goles si Cruz Azul les anota. Lillini no pierde la fe ante tal escenario: "Me puedo doblar, pero no quebrar, vamos a salir al frente el domingo cueste lo que cueste, no vamos a aflojar, son 90 minutos más. Cruz Azul hizo cuatro goles, nosotros podemos hacerlos también".

