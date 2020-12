Chile.- La hermana de Piñera, multada con unos 300.000 pesos por saltarse las restricciones para ir a un funeral

24/11/2020 Sebastián Piñera, presidente de Chile POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL CHILE AGENCIAUNO / SEBASTIAN BELTRAN GAETE



Magdalena Piñera, hermana del presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha sido multada con unos 300.000 pesos (unos 331.000 euros) por haberse saltado las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus para asistir al funeral de su tío.



La Justicia chilena ha dado a Piñera, no obstante, la posibilidad de conmutarle la pena dada su "irreprochable" conducta en el pasado, según informaciones del diario 'La Tercera'.



"En conformidad a lo previsto en el artículo 398 del Código Procesal Penal, con ocasión de que concurren antecedentes favorables que no hacen aconsejable la imposición de la pena, lo que se traduce en la naturaleza del hecho investigado, el contexto en que éste ocurrió, a saber, con ocasión de la pérdida de un ser querido por parte de la imputada", señala el fallo del juez César Orellana.



De acuerdo a la resolución, si la imputada no pagase la multa impuesta, "sufrirá por vía de sustitución y apremio, la pena de reclusión, regulándose un día por cada un tercio de unidad tributaria mensual".



"Si la multa es pagada dentro de los quince días siguientes contados desde la notificación de la presente resolución, ella será rebajada en un 25 por ciento", recoge el texto.



El funeral de Bernardino Piñera suscitó una gran polémica en el país después de que se difundiera un vídeo en el que se podía observar cómo los asistentes incumplían las normas sanitarias vigentes entonces, el pasado mes de junio.



A raíz de lo sucedido, el Ministerio de Sanidad aseguró que el protocolo había sido cumplido si bien sería "revisado" para dar una "respuesta a las familias que quisieran realizar servicios religiosos" similares, tal y como dijo el ministro de Sanidad, Enrique Paris.