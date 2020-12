CDC recomiendan por primera vez usar tapabocas en interiores

(Bloomberg) -- Los estadounidenses deberían usar tapabocas en lugares cerrados cuando estén fuera de su propio hogar, recomiendan por primera vez los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC por sus siglas en inglés) a medida que el covid-19 aumenta en todo el país.

La recomendación sobre el uso de tapabocas en todos los sitios cerrados se incluía en el informe semanal de morbilidad y mortalidad de los CDC, que mencionó una transmisión del virus de alto nivel al tiempo que la temporada de fiestas de fin de año y el clima más frío han llevado a más personas a lugares cerrados.

“El uso consistente y correcto de los tapabocas una estrategia de salud pública crítica para reducir la transmisión respiratoria” de covid-19, según el informe, y agregó que esto era particularmente importante “a la luz de las estimaciones de que aproximadamente la mitad de las nuevas infecciones son transmitidas por personas que no tienen síntomas”.

Los tapabocas son más importantes en espacios interiores, según la recomendación, y en exteriores cuando no se puede mantener una distancia social de seis pies (1,8 metros) de separación. Dentro de los hogares, los tapabocas también deben usarse cuando un miembro del grupo familiar está contagiado o ha tenido una exposición potencial reciente a covid-19, según la guía de los CDC.

El consejo llega después de un período en que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha minimizado el uso de tapabocas, incluso burlándose del presidente electo, Joe Biden.

La guía describió varios pasos para combatir el virus.

Junto con los tapabocas y el distanciamiento social, la lista incluye: evitar espacios interiores no esenciales; aumentar las pruebas; identificar, poner en cuarentena y hacer rápidamente la prueba a los contactos estrechos de las personas con covid-19; salvaguardar a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave; suministrar a los trabajadores esenciales equipos de protección personal adecuados; posponer los viajes; aumentar la ventilación del aire ambiental; y, eventualmente, lograr una disponibilidad generalizada y una alta cobertura comunitaria de vacunas efectivas.

