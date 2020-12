Casado dice que los PGE pactados con ERC y Bildu llevan a "erial de paro" y han convertido al PSOE en "cascarón vacío"

04/12/2020 El líder del PP, Pablo Casado, en una visita a la lonja de Roses (Girona) el 4 de diciembre de 2020 CATALUÑA ESPAÑA EUROPA GIRONA POLÍTICA GLORIA SANCHEZ / GLORIA SANCHEZ



Defiende el "bilingüísmo cordial" y rechaza imponer trabas a libertad de elección lingüística en la educación y en la administración.



ROSES, (GIRONA), 4 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que los Presupuestos "más caros de la democracia" por los pactos del Ejecutivo con Bildu y ERC abocarán a España a "un nuevo erial" de "paro, déficit, deuda y depresión económica". Además, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incumplir su promesa de no pactar con los independentistas y la formación abertzale.



"Ya no es el PSOE, es el partido sanchista que ha dejado al PSOE convertido en un cascarón vacío", ha afirmado Casado en Roses (Girona), donde se ha reunido con los presidentes de cofradías de pescadores junto al presidente del PPC, Alejandro Fernández.



El presidente del PP ha afirmado que son los PGE "más caros" porque se han aprobado a cambio de cuestiones que "nada tienen que ver con la creación de empleo o la recuperación económica" sino con "imposiciones" de esos partidos "en la lengua", la "armonización fiscal al alza" o "el acercamiento de presos".



Además, ha recalcado que Sánchez prometió que "nunca pactaría con los independentistas y Bildu" pero "lo ha incumplido". "Ayer escuchaba al señor Rufián decir que comenzaba una nueva era. Me temo que lo que ha comenzado es un nuevo erial, igual que el que nos dejaron en los 90 y en 2011", ha aseverado, para pronosticar que será el "erial del paro, del déficit, de la deuda pública y de la depresión económica".



Tras subrayar que en España hay "cuatro millones de parados", hay "un millón de autónomos en el alero" y "750.000 trabajadores en ERTE con riesgo de convertirse en ERE", ha defendido bajar impuestos para afrontar la actual situación de España.



"Estos PGE son muy mala noticia. No es verdad que las únicas siglas que le importaban a Sánchez eran los PGE sino que le han importado también EHB y ERC", ha enfatizado, para añadir que su partido seguirá defendiendo bajar impuestos y reducir el gasto burocrático de asesores y ministerios del Gobierno.



DEFIENDE EL "BILINGÜÍSMO CORDIAL"



Además, el presidente del PP ha criticado el acuerdo que visualizaron varios partidos en el Congreso "en contra de la libertad linguïstica", en alusión a la proposición que registraron este jueves Podemos y los nacionalistas reclamando que las lenguas cooficiales se puedan usar en las Cortes o en los tribunales centrales.



Casado ha subrayado que su partido "no está de acuerdo en la imposición de trabas a la libertad de elección lingüística en la educación, pero tampoco en la administración". Según ha insistido, el PP defiende el "bilingüismo cordial" o el "trilingüísmo cordial" porque los niños también deben saber "hablar inglés".



"España ha sido un buen ejemplo de la cordialidad y la convivencia entre lenguas entre lenguas y creo que ahora no es momento de levantar murallas por razón de lengua o de ideología", ha recalcado Casado.



Además, ha señalado que quería lanzar ese mensaje la semana que celebran el 42 aniversario de la Constitución, que es "también muy catalana" porque tuvo dos padres ponentes catalanes y consagró un Estado "descentralizado, plural y diverso, pero unido".



"Nosotros queremos seguir unidos en esa diversidad. En un Estado autonómico que ha funcionado", ha apostillado, para señalar que en Cataluña en los últimos años la política ha "dividido" a familia y amigos. A su entender, ahora es momento de "convivencia y concordia", así como de centrarse en "lo importante", la sanidad, la educación, el empleo o la vivienda.



VETAR EL ACUERDO DEL BREXIT



En esta visita a Roses, Casado ha puesto en valor el trabajo de los profesionales del sector primario y, en concreto del sectorpesquero por su labor durante la pandemia, reivindicando "lamejora de las condiciones y que se les deje trabajar", con "menos burocracia y más facilidades".



En este punto, ha solicitado a Pedro Sánchez que vete el acuerdo del Brexit si no responde a las demandas del sector pesquero español, como anunció Francia esta semana. Según ha añadido, el PP no está conforme con lo que los fondos europeos le dedican al sector primario y pide al Gobierno que se le tenga más en cuenta.



"RESPONSABILIDAD Y PRUDENCIA" EN NAVIDAD



En el turno de preguntas, al ser preguntado qué hará estas Navidades y si prevé viajar, Casado ha asegurado que aún no tiene "muy claro cuáles van a ser las normas" porque se han planteado unas "recomendaciones pero sujetas a la evolución de las cifras de contagio, que siguen siendo en muertes insoportables a diario".



Por eso, ha dicho que el mensaje es de "máxima responsabilidad y de prudencia" pero ha agregado que "tiene que ser compatible con las ganas" que todos tienen de ver a sus familias. De hecho, ha revelado que él lleva cuatro meses sin ver a sus padres y está deseando hacerlo.



"Cumpliré con las recomendaciones que den las autoridades y esperemos que para entonces, para ese 23 de diciembre, las cifras de contagio sean menores y se pueda hacer cualquier desplazamiento, o bien de nuestras familias a Madrid o bien de nosotros a ver a nuestras familias con absoluta responsabilidad y prudencia", ha concluido.