Casa Real.- Robles, sobre el papel del Rey ante los militares retirados: "Yo no soy quién para decir al Rey lo que tiene que decir"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado este viernes revelar si considera necesario que Felipe VI se desmarque de los militares retirados que le han remitido cartas contra el Gobierno y ha expresado su "máximo respeto" por la Casa Real, el que no cree que tengan los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas que han puesto al Rey en esta situación.



"Yo no soy quién para decir al Rey lo que tiene que decir", ha zanjado Robles en un acto en su Departamento después de que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, haya defendido que el monarca debería desmarcarse de las posiciones antidemocráticas de estos militares retirados.



La ministra de Defensa cree que en cualquier caso la posición del Gobierno y la suya propia ha quedado ya "muy clara", con un rechazo frontal a estos planteamientos de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas que "avergüenzan" a los militares y "perjudican también" a Felipe VI.



Robles ha acusado así de "cobardía" a quienes se "embozan" en su antiguo uniforme militar para hacer comentarios que "avergüenzan a cualquier demócrata". Y ha recordado que se trata de personas que ya pertenecen a las Fuerzas Armadas y algunos de ellos, pilotos del Ejército del Aire, incluso las abandonaron voluntariamente hace más de 40 años "para ir a ganar más dinero a las líneas aéreas privadas".



En este sentido, ha confirmado que ninguno de los integrantes cuyo contenido el Ministerio de Defensa puso en conocimiento de la Fiscalía sigue en activo en las Fuerzas Armadas y ha subrayado que "no se representan más que a sí mismos".



Los Ejércitos y la Armada del siglo XXI, según ha reiterado, están formados por personas "absolutamente comprometidos con la Constitución y los valores democráticos", como ha subrayado el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, en un comunicado publicado este viernes.



"Rechacemos con contundencia a todos aquellos que avergüenzan a todos y ponen al Rey en una situación que entiendo que no es la que procede. La verdadera representación de nuestras Fuerzas Armadas la ha dado hoy el JEMAD, que ha escrito un comunicado clarísimo que no deja lugar a ninguna duda", ha ensalzado Robles.