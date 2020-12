Bugno:"El ciclismo ha ganado este año su batalla más difícil"

El ciclista italianoGianni Bugno.EFE/MONDELO/Archivo

Redacción deportes, 4 dic (EFE).- El italiano Gianni Bugno ( Brugg, Suiza, 56 años), aquel rival de Miguel Indurain en los 90, doble campeón del Mundo y ganador del Giro, es el responsable de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP).

Tras su retirada en 1988 se hizo piloto de helicóptero, después dirigió el vuelo del sindicato hasta la actualidad. En una entrevista con EFE comenta los grandes retos del colectivo para 2021 y observa con desconfianza la llegada de otro sindicato al mundo del pedal "que solo servirá para dividir".

.- Pregunta: ¿Cómo ha sido el año del coronavirus para los ciclistas?

.- Respuesta: La temporada ha sido buena para el ciclismo por varios factores, entre ellos el trabajo conjunto con la UCI para reanudar la temporada, el esfuerzo para garantizar el trabajo de los corredores, en un momento de crisis económica para los equipos y los organizadores, y el sacrificio para establecer protocolos de salud.

P.- La salud ha sido el gran reto en todas las carreras

R.- Si, nos hemos enfrentado a un enorme esfuerzo por comunicar y difundir comportamientos ejemplares, como el uso de mascarillas, distanciamiento social, entrenamiento en cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad, etc... hacia los corredores y, en general, a la opinión pública.

Estudiamos la situación en varias carreras y países en los que había protocolos distintos, interviniendo para convencer a los organizadores de que cambiaran de dirección en algunos aspectos, por ejemplo, cuando querían enviar a todo el equipo a casa en el Tour de Francia si 2 miembros del personal daban positivo por covid-19.

P.- Considera que el ciclismo ha ganado una batalla crucial?

R.- Si, estamos satisfechos de que el ciclismo haya ganado la batalla más difícil ante el riesgo de parar, pero hay que destacar que entre bambalinas hubo un gran esfuerzo de equipo en el que nuestro papel fue fundamental.

"EL COVID HA ENSEÑADO QUE HACE FALTA UNIDAD ENTRE TODOS"

P.- ¿Se tiene en cuenta la voz de los ciclistas frente a la UCI al nivel deseado por la comunidad ciclista?

R.- En general sí. En toda empresa y organización siempre hay partes que buscan una mayor satisfacción y mejores respuestas a sus necesidades y lo que importa es el diálogo y el esfuerzo de las instituciones para dar respuesta a las solicitudes.

En general, la CPA en los últimos años ha conseguido tener cada vez más peso y más espacio en las discusiones y negociaciones con las demás partes en defensa de los intereses de los corredores.

P.- La pandemia ha demostrado que la unión hace la fuerza

R.- La crisis generada por la covid ha puesto de relieve que la máxima colaboración entre las partes es la mejor forma de obtener los resultados deseados y aportar beneficios a todos.

El tema de la seguridad siempre ha sido una preocupación para nosotros, por ejemplo, porque las voces de los ciclistas y la CPA sobre este asunto no se escucharon en varias solicitudes importantes.

Ahora que terminan los grupos de trabajo de seguridad vemos que por fin se ha escuchado la voz de los corredores en un gran esfuerzo común. Como si la covid nos hubiera enseñado a todos que se necesita una colaboración real y ayuda mutua.

P.- El tema de la seguridad en otros aspectos ha tenido resonancia. ¿Puede afirmar que el ciclismo es un deporte seguro?

R.- El ciclismo es un deporte seguro con las precauciones necesarias, pero comparado con otras disciplinas (esquí, motociclismo, automovilismo), tiene incógnitas que lo hacen más peligroso que otros. Hemos trabajado a lo largo de los años por un ciclismo cada vez más seguro y creo que a partir de la próxima temporada, tras las peticiones de grandes cambios que acaban de aceptarse, se dará un gran paso adelante.

P.- ¿Considera que los organizadores deben apostar por incluir carreteras de tierra en los recorridos?

R.- Los organizadores deben relanzar el ciclismo en los medios y estimular al público con novedades, como poner pistas de tierra durante las competiciones. No hay nada de malo en eso, pero las medidas de seguridad previstas deben permanecer en su lugar y todo debe hacerse con la máxima protección para la salud de los corredores.

P.- ¿Cómo justifica el plante de los corredores que impusieron el recorte de la etapa más larga en el pasado Giro de Italia?

R.- Los ciclistas pidieron recortar una etapa que presentaba un esfuerzo inmenso en un momento de emergencia sanitaria, una situación meteorológica muy dura y tras días de gran tensión y cansancio por noches cortas y travesías muy largas. Todo en un contexto de una temporada difícil y accidentes graves y frecuentes. No depende de la CPA juzgar la actitud de los ciclistas, sino solo representar su voz ante las partes interesadas cuando la mayoría del pelotón lo desee.

"UN NUEVO SINDICATO SOLO SIRVE PARA DIVIDIR AL GRUPO"

P.- ¿Cuáles son los objetivos más importantes para los ciclistas en 2021?

R.- Los objetivos pasan por mejorar la seguridad en las carreras, proteger sus derechos, incluyendo la explotación de sus derechos de imagen personal, la mejora de seguros y salarios mínimos, el aumento de premios y las ayudas al fondo de fin de carrera profesional. Todavía se necesitará mucho trabajo para garantizar el trabajo y una temporada lo más "normal" posible a pesar de la covid.

P.- ¿Qué opinión le merece la creación de un nuevo sindicato ciclista (Riders Unions)?

R.- Una nueva organización solo sirve para dividir al grupo. La CPA representa a la mayoría de corredores y está abierta a la entrada de nuevas asociaciones y miembros. El voto electrónico también está a punto de implementarse en nuestro sindicato, como prometí personalmente en 2018 y no vemos ninguna razón para crear uno nuevo, salvo como un intento de algunos de dividir el grupo y, en última instancia, actuar e ir contra los intereses de los corredores.

Se necesita unidad para lograr mejoras a favor de los corredores. También tenemos fuertes dudas sobre un sindicato gestionado por excolaboradores de equipos y agentes en claro conflicto de intereses. Si su lema es "un corredor, un voto", también deberían explicarnos por qué no fueron elegidos de la misma manera.

Carlos de Torres