Bloqueos de rutas se extienden en Perú y la Iglesia inicia mediación

Agrega segundo muerto en bloqueos y nueva ronda de diálogo ///Pisco, Perú, 4 Dic 2020 (AFP) - Trabajadores peruanos extendieron el viernes los bloqueos de ruta a una segunda carretera vital del país andino, paralizando más vehículos de carga y de pasajeros, y profundizando el primer conflicto laboral bajo el nuevo gobierno de Francisco Sagasti.Tras cinco días de cortes carreteros y la muerte de dos hombres –uno atropellado este viernes y otro por un disparo mientras la policía intentaba despejar una ruta-, la Iglesia católica comenzó una mediación con los actores para encontrar una "solución pacífica".Mientras obreros metalúrgicos bloquearon este viernes la Carretera Central, que corre de este a oeste entre la sierra peruana y Lima, continuaban los cortes iniciados el lunes en la ruta Panamericana, la principal del país."Es horrible lo que estamos pasando, porque no podemos dormir por temor a ser asaltados. Hemos sobrevivido de frutas que nos tiraban de los carros", dijo a la AFP Edgar Ancajima, de 36 años, ayudante en un camión con gas licuado varado desde hace cuatro días en la Panamericana en la región de Ica, 250 km al sur de Lima.Jorge Muñoz, un trabajador rural de 19 años, murió el jueves de un disparo en Virú (La Libertad), 490 km al norte de Lima, mientras la policía trataba de despejar un tramo de la Panamericana, que cruza de norte a sur del país desde la frontera ecuatoriana hasta la chilena.En tanto, una segunda persona, Mario Fernández, de 23 años, murió en los bloqueos, informó este viernes el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén."Un joven ha sido atropellado por una moto y [los manifestantes] no permitieron el ingreso de las ambulancias (...). Esta persona ha fallecido", dijo el gobernador a la radio RPP. Los bloqueos los iniciaron el lunes los trabajadores rurales de Ica, que exigen la derogación de una ley que aducen los priva de derechos y limita sus salarios.En Ica hay unos 2.000 camiones y decenas de autobuses de pasajeros varados. - "La carga se está pudriendo" - Desde Lima al sur, los bloqueos se extienden en diversos tramos por casi 100 kilómetros.Los camioneros varados han improvisado ollas comunes. Algunos matan el tiempo jugando al naipe o fútbol, observaron periodistas de la AFP."La situación es grave para nosotros. La carga se está pudriendo", dijo a la AFP Loli Ortiz Zambrano, un camionero venezolano de 62 años, que transporta 32 toneladas de papas.En el cruce del río Pisco unos 40 huelguistas, entre ellos varias mujeres, comían avena con leche y pan mientras mantenían el bloqueo, bajo la mirada de cuatro policías."Reclamamos por los abusos y los sueldos miserables que nos dan de 39 soles [11 dólares] diarios", declaró a la AFP Abraham Quispe, sindicalista de 35 años. - Polémica ley de Fujimori - En medio del conflicto, la Iglesia comenzó a mediar este viernes para encontrar "una solución pacífica y armoniosa", e instó al Congreso a aprobar una reforma legal que les conceda a los trabajadores agrícolas "condiciones y salarios dignos".Los ministros de Agricultura, Federico Tenorio, y de Trabajo, Javier Palacios, dialogaban este viernes en la tarde en una universidad de Ica con delegados de las empresas y sindicatos, bajo mediación del cardenal Pedro Barreto y del obispo de Ica, Héctor Vera.Los trabajadores rurales exigen mejoras salariales y la derogación de la ley de Promoción Agraria, una de las últimas dictadas por el presidente Alberto Fujimori (1900-2000).Esta ley otorga beneficios tributarios a las empresas y su vigencia fue prorrogada hace un año hasta 2031. Su posible derogación por el Congreso encendió las alarmas de las agroexportadoras, que tienen ventas por 5.000 millones de dólares anuales. Según la ley, la remuneración diaria de los trabajadores agrarios es de 11 dólares. Los trabajadores exigen 18 dólares por día y otros beneficios. - Complejo Metalúrgico - Los bloqueos en la Carretera Central eran impulsados por trabajadores de una fundición de minerales en La Oroya, un pueblo minero situado 175 km al este de Lima y a 3.750 metros sobre el nivel del mar.El Complejo Metalúrgico Doe Run Perú está en vías de liquidación, lo que dejaría unos 2.500 desempleados en La Oroya, según medios locales. Los trabajadores buscan que el gobierno les traspase la empresa a ellos para retomar la producción y salvar sus empleos.Sagasti, que asumió el poder hace 17 días en medio de una crisis marcada por tres presidentes en una semana, pidió levantar los bloqueos."Protestar por la reivindicación de derechos es legítimo", tuiteó Sagasti.Pero "bloquear carreteras no solo es inconstitucional e ilegítimo, porque afecta diversos derechos ciudadanos; también es un delito que el Estado no puede aceptar", añadió.cm/fj/rsr -------------------------------------------------------------