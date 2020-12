Biden anunciará su equipo de Sanidad para la Casa Blanca la próxima semana

En la imagen, el presidente electo de EE.UU., Joe Biden. EFE/Shawn Thew/Archivo

Washington, 4 dic. (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, anunciará "a comienzos de la próxima semana" a los responsables de Sanidad para la Casa Blanca, informaron este viernes miembros de su equipo de transición.

"Escucharán más sobre la elección del presidente electo y de la vicepresidenta a comienzos de la próxima semana, más sobre su equipo sanitario a comienzos de la próxima semana", dijo Jen Psaki, la elegida por Biden para ser la futura portavoz de la Casa Blanca, cuando sea investido el próximo 20 de enero, en una rueda de prensa telemática.

Preguntada al respecto, Psaki no quiso aclarar si el anuncio de los nombramientos de la próxima semana seguirá el mismo esquema que en semanas anteriores, cuando los lunes se informaba en un comunicado de los elegidos, y el martes Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, hacían la presentación oficial en un acto en Wilmington (Delaware), acompañados por sus nominados.

Hasta ahora, Biden y Harris han presentado a sus elegidos para liderar los equipos de Exteriores y de Seguridad Nacional, además de carteras económicas como el Tesoro.

En todo caso, Psaki adelantó que después del anuncio de los responsables de Sanidad habrá más antes de la Navidad.

El equipo de transición del presidente electo no ofreció pistas sobre los elegidos para encabezar la gestión de la sanidad en el país.

Por el momento, el único cargo que el propio Biden ha confirmado sería el del epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, al que le ha ofrecido seguir en el Gobierno como su asesor médico jefe y en el grupo de trabajo contra la covid-19.

El medio Politico, citando a dos personas conocedoras de la decisión de Biden, señalaba el jueves que el mandatario electo tiene pensado recurrir a dos de sus aliados más cercados para que supervisen la respuesta de su Gobierno a la pandemia.

De acuerdo a esas fuentes, el copresidente de su equipo de transición y exfuncionario de la Administración de Barack Obama (2009-2017), Jeff Zients, podría convertirse en el coordinador para gestionar la respuesta de la Casa Blanca a la pandemia; mientras que Vivek Murthy, que fue Cirujano General bajo el anterior Gobierno, podría volver a ocupar este mismo puesto pero con mayores prerrogativas.

Marcella Nunez-Smith, actualmente copresidenta del consejo asesor de Biden sobre la covid-19, podría ser otra de las elegidas para liderar la Sanidad en el país, en funciones relacionadas con la lucha contra las disparidades en el sector.

EE.UU. es el país del mundo más afectado por la pandemia con más de 14 millones de contagios y más de 276.000 muertos, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Tan solo el jueves la nación registró 2.907 nuevos fallecidos y 210.962 contagios, ambos récords diarios desde el inicio de la pandemia.

Aunque el récord anterior de casos era reciente, a esa cifra de decesos no se llegaba desde la pasada primavera, cuando Nueva York se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia.