BCE insta a extender prohibición de pago de dividendos bancarios

(Bloomberg) -- Europa debería extender su prohibición de facto al pago de dividendos bancarios por seis meses, dijo un alto funcionario de la unidad supervisora del Banco Central Europeo, lo que ensombrece las esperanzas de los inversionistas de un retorno a los pagos a principios del próximo año.

Los comentarios se producen mientras los grandes bancos de Europa se enfrentan a tiempos difíciles, cuando los reguladores del BCE y el Banco de Inglaterra se preparan para decidir en las próximas semanas si levantarán las recomendaciones sobre los pagos y cómo hacerlos. Los dividendos para los accionistas se congelaron efectivamente en marzo en una medida de compensación por un alivio regulatorio y garantías de préstamos gubernamentales sin precedentes. Sin embargo, posteriormente, los banqueros han criticado la ayuda indicando que ha hecho más daño que bien.

Hablando en una entrevista antes de la tan esperada decisión de este mes, Ed Sibley, miembro de la junta supervisora del BCE, dijo que la continua incertidumbre, la necesidad de preservar el capital para los préstamos y los problemas de reputación para los bancos hablan a favor de extender la recomendación existente del regulador. La pregunta es cómo implementarla en la práctica, porque el BCE no tiene los poderes para hacer cumplir una prohibición general por sobre la creciente objeción de los bancos.

“En general, seríamos mejores si esperáramos otros seis meses”, dijo Sibley, quien también es vicegobernador del Banco Central de Irlanda. “Si en términos prácticos, podemos hacerlo, es el verdadero desafío”.

El Banco de Inglaterra y el BCE señalaron que anunciarán a fin de año sus decisiones sobre el pago de dividendos. El BCE publicará sus proyecciones económicas el jueves, proporcionando antecedentes clave para los reguladores, junto con su última decisión de política monetaria. El Banco de Inglaterra publica su Informe de Estabilidad Financiera al día siguiente.

El BCE recomendó a principios de este año que los bancos no paguen dividendos o recompren acciones al menos hasta fines de 2020. El banco central no tiene la base legal para emitir una prohibición general, pero los grandes bancos se alinearon después de que el presidente del BCE, Andrea Enria, dijera que podría imponer medidas legalmente vinculantes de manera individual.

A medida que avanzó la pandemia y los prestamistas lograron en gran medida lidiar con sus consecuencias, algunos de los bancos más afectados por la suspensión de dividendos se han vuelto más enfáticos al exigir un retorno a los pagos. Muchos han visto bajar el precio de sus acciones este año, especialmente en comparación con Estados Unidos, donde la Reserva Federal solo exigió un límite a los rendimientos de capital.

Punto ‘medio’

“No prohibimos los dividendos, expresamos nuestra opinión sobre ellos y creo que es lo más lejos que podemos llegar esta vez”, dijo Sibley. “Hay que pensar en cómo implementaríamos algo que sea práctico y suponga un cierto desafío. Creo que ahí es donde estamos teniendo el debate”.

Otras opciones planteadas por los banqueros centrales han sido permitir que solo los bancos más sólidos devuelvan fondos a los accionistas.

Ese enfoque también es complicado, según Sibley. Alienta a los bancos a priorizar los intereses a corto plazo de los inversionistas sobre su salud financiera a más largo plazo y presenta el riesgo de revelar información no pública sobre las falencias en la gobernanza que el BCE ve en ciertos bancos, dijo.

“Eso lleva a otro problema de acción colectiva o un problema de todo el sistema frente al incentivo individual”, dijo. “En general, creo que sería mejor esperar. Prácticamente, no sé cómo será posible, así que tendremos que pensar en algo que esté en el medio”.

