Baloncesto.-El Barça se levanta en el reino de Jasikevicius

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)



El Barça olvidó el tropiezo en casa del colista para retomar el camino de la victoria en la Euroliga gracias a su trabajado triunfo frente al Zalgiris Kaunas (62-73), el que fuera equipo de su actual técnico durante cinco temporadas, Sarunas Jasikevicius, que salió reforzado con un partido que refuerza el liderato de los blaugranas tras 12 jornadas.



El conjunto culé fue muy sólido en el Zalgirio Arena, aunque tuvo varios momentos de dificultad. Ambos los solventó de la misma manera: desde el perímetro, donde alcanzó casi un 60% de efectividad. Eso sí, el equipo de 'Saras' no cerró la victoria hasta el último minuto de partido, quedando clara la dureza de su rival pese a ocupar la undécima posición.



Las rápidas transiciones dieron las primeras ventajas a un Barça (22-27, min.16) que no terminó de despegarse en el marcador. Las deficiencias en defensa y el empuje de lo lituanos llevó el duelo a igualarse minutos después. Sólo Mirotic, que por primera vez en toda la temporada bajó la decena de valoración (9), replicó con fuerza.



El hispano-montenegrino lideró a los suyos al final del segundo cuarto y Higgins, con dos lanzamientos más allá del 6,75 metió dinámita al partido. El marcador comenzó a ser más favorable para un Barcelona que se reencontraba con su juego, sobre todo, para borrar el mal sabor de boca de su visita al ASVEL Villeurbanne (80-68).



No entraba en los planes de un líder que salió herido y que -pese a las dificultades- salió con el botín en la buchaca. Jokubaitis intentó que no fuese así (7 de 9 en tiros de dos) y Nigel Hayes se hartó a asistit a sus compañeros. La máquina local empezaba a funcionar aunque fue demasiado tarde. El Zalgiris se quedó a seis puntos cuando restaban seis minutos (51-57), pero Hanga cerró la historia.



Con su único triple de todo el partido echó tierra encima del conjunto lituano y amarró una victoria que terminaron culminando los puntos de Brandon Davies (16 y 22 de valoración) y antes de Kyle Juric (15). Un triunfo que mantiene al Barça en lo más alto de la Euroliga y confirma el buen año de los blaugranas en el 'Viejo Continente'.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ZALGIRIS KAUNAS, 62 - BARÇA, 73.



--EQUIPOS.



ZALGIRIS KAUNAS: Vasturia (2), Walkup (5), Grigonis (5), Hayes (10) y Lauvergne (10) --quinteto inicial--; Lekavicius (5), Jankunas (-), Milaknis (2), Geben (2), Rubit (6) y Jokubaitis (15).



BARÇA: Calathes (6), Higgins (7), Abrines (6), Mirotic (9) y Oriola (6) --quinteto inicial--; Davies (16), Hanga (5), Smits (3), Heurtel (-), Pustovyi, Kuric (15), Martínez (-).



--PARCIALES: 14-17, 19-22, 15-16 y 14-18.



--ÁRBITROS: Pukl, Hordov, Rossi. Sin eliminados.



--PABELLÓN: Zalgirio Arena.