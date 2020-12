Asesinan a ambientalista colombiano defensor de la Sierra de La Macarena

Fotografía de archivo fechada el 27 de septiembre de 2017 en la que se observa al ambientalista colombiano Javier Francisco Parra Cubillos (d) y el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos (d) en Caño Cristales, en La Macarena (Colombia). EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Bogotá, 3 dic (EFE).- El ambientalista colombiano Javier Francisco Parra Cubillos, uno de los principales defensores de la rica biodiversidad de la Sierra de La Macarena, que incluye Caño Cristales, conocido como "el río más bonito del mundo", fue asesinado a tiros este jueves, informaron las autoridades.

Parra Cubillos, de 47 años y coordinador regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena (Cormacarena), fue tiroteado por sicarios que se movilizaban en una motocicleta cuando llegaba a las oficinas de esa entidad en la localidad de La Macarena, en el departamento del Meta, en el centro-sur del país, y falleció poco después a consecuencia de las heridas.

El crimen fue confirmado por la Defensoría del Pueblo, quien definió a Parra Cubillos como "protector de Caño Cristales", también llamado "el río de los cinco colores" por las algas de la especie "Macarenia clavigera" que habitan ese cuerpo de agua y que sólo existen en esa zona.

"La defensa del medio ambiente y de la riqueza de bosques y selvas ha convertido a nuestros líderes ambientales en blanco de las mafias criminales. Condenamos el asesinato de Javier Parra, coordinador de Cormacarena, Meta. Sus asesinos deben ser judicializados", manifestó por su parte el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo.

Al rechazo por el asesinato se sumó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien aseguró que no permitirán que "los criminales que están devastando nuestro medio ambiente" intimiden a los defensores de la naturaleza.

PATRIMONIO NATURAL

La Sierra de La Macarena está dentro de un Parque Nacional Natural que tiene una extensión de 629.280 hectáreas y una rica diversidad en flora y fauna por estar situada en una región donde confluyen los ecosistemas de los Andes, la Amazonía y la Orinoquía.

En sus inmediaciones se encuentra Caño Cristales, una maravilla natural que Colombia empezó a descubrir para el turismo hace cuatro años con la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC que durante décadas tuvo en esa región uno de sus mayores fortines.

Parra Cubillos acompañó en octubre de 2017 al entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en una visita a Caño Cristales y en esa ocasión explicó a los periodistas con detalle las maravillas del lugar y la necesidad de preservar los ecosistemas de La Macarena.

LA AMENAZA DE LOS GRUPOS ILEGALES

Sin embargo, con la desmovilización de las FARC otros grupos armados ilegales, principalmente disidencias de la antigua guerrilla, comenzaron a ocupar la zona y a provocar incendios forestales para aumentar las áreas destinadas a la siembra de coca, según las autoridades.

En febrero pasado, un incendio destruyó unas 220 hectáreas de bosque en ese Parque Nacional Natural y llegó a poner en peligro la vegetación de Caño Cristales, lo que llevó entonces a la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, a alertar que "la biodiversidad del país no puede ser devastada por los intereses mezquinos de grupos de narcotraficantes".

Parra Cubillos era uno de los más fervientes guardianes de la Sierra de La Macarena, y por eso su asesinato fue condenado incluso por organismos internacionales.

"Condenamos atentado sufrido este jueves en La Macarena, Meta, en el que falleció Francisco Parra, coordinador de Cormacarena. Insistimos a grupos armados ilegales cesar ataques contra civiles y exhortamos a autoridades investigar los hechos. No más violencia", publicó en Twitter la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).

RECOMPENSA OFICIAL

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, definió a Parra Cubillos como "un verdadero líder en el campo, del medioambiente y la diversidad" y anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos (unos 86.500 dólares) por información que permita capturar a los responsables del asesinato.

"A esos criminales los vamos a perseguir donde estén, a esos criminales hay que decirles que van a caer, porque la vida siempre se impone sobre la muerte, a esos criminales les queremos decir que caerán, porque el Estado existe para defender la vida, y combatir a quienes viven de la muerte, de la violencia y del crimen", afirmó.

Trujillo, que encabezó un consejo de seguridad en Villavicencio, capital del Meta, dijo que fiscales de la Unidad Especializada contra el Homicidio y un equipo de investigación criminal mixto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía se encarguen de esclarecer el caso.